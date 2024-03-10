Больше не нужно беспокоится о скорости чтения и записи.

Компания Apple прислушалась к всеобщей критике по поводу низкой скорости работы SSD-накопителей в базовой модели M2 MacBook Air с 256 Гб памяти. Apple решила установить один чип NAND вместо двух чипов на 128 Гб, что привело к низкой скорости чтения/записи по сравнению с M1 MacBook Air.

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Теперь компания Apple совершила разворот в своем последнем MacBook Air M3 и начала поставлять более быстрый SSD-накопитель в базовую модель. Об этом сообщает ютубер Max Tech, который разобрал 13″ M3 MacBook Air и обнаружил два чипа NAND, установленных на материнской плате.

Макс Тек сравнил 13″ M2 MacBook Air с 13″ M3 MacBook Air в тесте Blackmagic Disk Speed Test, в котором обе модели имели 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб накопителя. M3 Air показал примерно на 80% более высокую скорость чтения и на 30% более высокую скорость записи, чем M2 Air.

M3 Air превзошел M2 Air и в реальном тесте, когда ютубер перенес папку размером 117 ГБ с внешнего накопителя на оба устройства. В этом случае M3 Air выиграл гонку, завершив передачу за 4:29 минуты против 6:29 минут у M2 Air.

Предполагается, что аппаратные изменения коснулись и 15″ MacBook Air M3, но пока об этом не сообщается. Более быстрый SSD может помочь во время ресурсоемких нагрузок, когда операционная система начинает использовать часть SSD в качестве виртуальной оперативной памяти. Это затронуло не только M2 MacBook Air, Apple продолжила тенденцию медленных SSD-накопителей, установив чипы с одним NAND в базовые модели 13″ M2 MacBook Pro (теперь снятого с производства), 15″ M2 MacBook Air и M2 Mac Mini.

Хотя изменения в конфигурации оборудования могут привести к ухудшению результатов в бенчмарках, пользователи могут не заметить замедления работы в повседневном использовании, говорится в заявлении Apple для издания The Verge.



В настоящее время Apple продает 13″ MacBook Air по стартовой цене $1 тыс., в то время как его более крупный собрат стоит $1,2 тыс. В дополнение к улучшенной производительности обе модели оснащены Wi-Fi 6E и поддерживают до двух внешних дисплеев.