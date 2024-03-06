EcoBuds True Wireless стоят $40 и могут заряжаться от смартфона.

Компания Skullcandy только что анонсировала новые наушники, которые полностью соответствуют принципам устойчивого развития.

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Беспроводные наушники EcoBuds True Wireless изготовлены с использованием 65% сертифицированных переработанных пластмасс и на 57% меньше тяжелых металлов, чем у конкурирующих продуктов. Это позволяет наушникам на 50% снизить углеродный след по сравнению с конкурирующими устройствами.

Движение в сторону экологичности заставило компанию Skullcandy отказаться от привычного корпуса с аккумулятором, который прилагается к современным наушникам, поскольку литиевые аккумуляторы являются одним из главных нарушителей экологии. Чтобы компенсировать отсутствие чехла, новые наушники можно заряжать от смартфона, а также от любого порта USB-C или розетки. При этом наушники могут работать в течение восьми часов, прежде чем потребуют подзарядки.

В соответствии с бюджетной направленностью компании, эти наушники стоят всего $40. С сегодняшнего дня они доступны в цветовой гамме Glacier, которая представляет собой смесь белого и синего. Компания Skullcandy на 5 марта 2024 года не сообщила, будет ли она добавлять другие цвета в линейку в ближайшем будущем.

Конечно, Skullcandy - не первая компания, которая пробует свои силы в создании экологически чистых аудиоустройств. Sony однажды сделала версию своих наушников LinkBuds S из переработанных бутылок с водой, которые также были выполнены в бело-голубой гамме.