Сервис Instagram предоставляет пользователям возможность редактировать свои сообщения в течение 15 минут.

Сегодня Meta* вводит в свой сервис Instagram несколько давно востребованных функций. Среди них - возможность редактировать прямые сообщения в социальной сети после их отправки.

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В своем блоге Meta объявила, что если пользвоатели отправили кому-то прямое сообщение в Instagram, а потом обнаружили опечатку, то теперь они смогут отредактировать его в течение 15 минут после отправки. Чтобы отредактировать сообщение, просто нажмите и удерживайте его в приложении, после чего появится выпадающее меню. Просто нажмите на раздел «Редактировать», чтобы внести изменения в сообщение.

Помимо редактирования сообщений, юзеры смогут закрепить чаты в верхней части папки входящих сообщений. Это может быть полезно, если у них есть индивидуальные или групповые чаты, за которыми они хотят следить. Чтобы закрепить чат, просто нажмите и удерживайте его или проведите пальцем влево, а затем нажмите на кнопку «Закрепить». Пользователи могут закрепить до трех групповых или индивидуальных чатов в папке входящих сообщений Instagram.

Еще одна новая функция позволит пользователям включать или выключать уведомления о прочтении сообщений. В этом случае им нужно будет зайти в настройки аккаунта Instagram, нажать на пункт «Сообщения и ответы на истории», а затем выбрать опцию «Показывать уведомления о прочтении». После этого они смогут включить или выключить тумблер для показа квитанций о прочтении.

Instagram также позволяет пользователям сохранять свои любимые стикеры DM, нажимая и удерживая их, чтобы они отображались вверху. Пользователи также смогут выбирать стикеры, GIF, видео, фотографии и голосовые сообщения для ответов на сообщения.

* - Компания Meta (социальные сети Instagram и Facebook) - признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.