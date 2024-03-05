Ориентация образцов породы Perseverance на Марсе могут раскрыть древнюю тайну.

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) впервые в мире определили ориентацию образцов пород из марсохода НАСА Mars Perseverance. Это может помочь выяснить, почему на Марсе больше нет проточной воды.

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С тех пор как марсоход НАСА Mars Perseverance приземлился на Красную планету в 2021 году, он заполнил 20 из 43 трубок для проб образцами марсианских пород. Теперь команда геологов из Массачусетского технологического института дистанционно проанализировала эти образцы, что позволило им определить ориентацию пород в момент их извлечения.

Хотя ученые не получили полной картины до тех пор, пока миссия Mars Sample Return не вернет образцы на Землю в 2030-х годах, новый анализ проливает новый свет на древнее прошлое планеты. Команда специалистов опубликовала свои выводы в журнале Earth and Space Science. В нем они подробно описали, как определяли первоначальную ориентацию большинства образцов горных пород, собранных Perseverance к настоящему времени.

Команда использовала данные с марсохода, показывающие его местоположение, чтобы оценить ориентацию каждого образца, когда он был выбурен из марсианской поверхности. Как говорится в заявлении для прессы Массачусетского технологического института, это первый случай, когда ученые ориентировали образцы горных пород на другой планете.

Марсоход Perseverance проходит через древний кратер Джезеро, который, как считается, когда-то был озером, питаемым текущими реками. Цель миссии - найти признаки древней микробной жизни в образцах, собранных марсоходом, и новый анализ может помочь лучше понять этот регион. Ориентация пород может рассказать о магнитном поле, которое могло существовать на планете. Для того чтобы определить ориентацию каждого образца, команда ученых поняла, что нужно измерить три отдельных угла - хаде, азимут и крен. Хаде - это наклон образца, азимут - направление, в котором он находится по отношению к истинному северу, а крен - это то, насколько образец должен повернуться, чтобы вернуться в исходное положение. Эти углы похожи на углы, которые рассчитывает ровер, чтобы собрать образец. Частично изучение ориентации образцов горных пород, собранных Perseverance, может помочь ученым понять, почему на поверхности Марса больше нет проточной воды.

Многие ученые считают, что когда-то Марс обладал сильным магнитным полем - таким же, как у Земли, - которое защищало планету от солнечного ветра. Это могло позволить воде течь и жизни процветать. Образцы горных пород, собранные Perseverance, вероятно, содержат записи о древнем магнитном поле планеты. Когда формируются горные породы, направление их магнитных минералов задается магнитным полем планеты. Таким образом, определив ориентацию пород, команда Массачусетского технологического института сможет проследить направление древнего магнитного поля планеты и его интенсивность.