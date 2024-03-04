Мэтью Вебб разработал приложение для iPhone под названием Galactic Compass.

Новое приложение, разработанное с помощью ChatGPT, позволяет пользователям точно определить центр нашей родной галактики. Центр Млечного Пути - экстремальное место, потому что там скрывается сверхмассивная черная дыра под названием Sagittarius A* (Sgr A*). Эта черная дыра находится на расстоянии 26 670 световых лет от Земли. Эта черная дыра обладает огромной массой, в миллионы раз превышающей массу нашего Солнца.

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В сообщении также говорится, что оно было выпущено в Apple App Store еще 15 февраля 2024 года. Это мобильное приложение превращает мобильный телефон в быстрый космический путеводитель, который всегда указывает на Галактический центр, независимо от того, где находится Земля в космосе.

Уэбб попытался определить галактический центр по мере перемещения в пространстве. Это расширило его понимание галактического центра. Это побудило его разработать приложение. Однако поначалу Уэбб не знал о процессе разработки приложения. Но благодаря запуску ChatGPT смог его создать.

Согласно сообщению, приложение позволяет определить местонахождение ядра Млечного Пути, положив телефон на плоскую поверхность. Это приложение действует как компас. После открытия приложения на экране появится зеленая стрелка, направление которой указывает на галактический центр. Приложение было разработано таким образом, чтобы 3D-стрелка могла автоматически поворачиваться в зависимости от ориентации устройства в режиме реального времени.