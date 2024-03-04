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devchidable
Появилась информация о новом оружии и технике для игры Helldivers 2
Новая утечка раскрывает несколько моделей оружия и техники, которое скоро появится в Helldivers 2.

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В сеть просочились кадры, демонстрирующие новые транспортные средства и оружие для Helldivers 2, которые наверняка понравятся поклонникам оригинала. Игра стала одним из неожиданных успехов года, заставив разработчиков Arrowhead ускорить график выпуска контента в свете ее популярности.

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За последнюю неделю в сеть просочились некоторые планы на будущее сиквела научно-фантастического шутера Helldivers 2. Недавние кадры показали людей с доступом к пилотируемым мехам, которые были частью оригинальной Helldivers, хотя официально не были анонсированы или выпущены для сиквела.

Теперь в новом ролике показано еще одно транспортное средство, которое появится в Helldivers 2 и, предположительно, также будет доступно игрокам через ошибку. Само транспортное средство напоминает Warthog из Halo, позволяя одному игроку управлять машиной, в то время как другой запрыгивает на турель, пристегнутую сзади. Похоже, что это совершенно новое транспортное средство, а не что-то из Helldivers 1.


Это может быть одна из нескольких машин, которые появятся в Helldivers 2: на сайте ResetEra появились изображения БТР M5, который был в оригинальной игре. Это гораздо более крупный танк, рассчитанный на весь ваш отряд, с тремя местами для пулеметчиков. Как показано в видеоролике GameOverDeo, в сеть просочились и новые виды оружия. Среди них - дробовик Arc-12 Blitzer, стреляющий электричеством по дуге между всеми юнитами, включая ваших союзников; плазменный дробовик SG-8P Punisher; взрывающийся арбалет; болтовая винтовка Eruptor. Также показан BX-7 Displacer Pack из оригинальной Helldivers, который телепортирует игроков в сторону перед потенциально смертельным ударом. Издание Arrowhead пока не подтвердила никаких подробностей о том, что планируется в Helldivers 2, но кажется вполне очевидным, что эти утечки реальны.

На прошлой неделе генеральный директор Arrowhead Йохан Пилестедт сообщил, что студия запланировала много интересного в сиквеле, но официальный план действий до сих пор не обнародован.

#игра #утечка #игровые новости #helldivers 2
Источник: shazoo.ru
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