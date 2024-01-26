Во время боевых стрельб в Аризоне армия США успешно испытала турель Moog для уничтожения дронов, установленную на боевой бронированной машине BAE.

По данным компании BAE Systems, в ходе учений с боевой стрельбой был успешно испытан прототип многоцелевой бронированной машины (AMPV), оснащенной системой противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS).

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В ходе испытаний была проведена оценка обнаружения, отслеживания, идентификации и поражения стационарных и движущихся воздушных и наземных целей в ходе недавних испытаний с боевой стрельбой. Вариант был разработан совместно с компанией Moog.

В 2020 году армия США получила первые AMPV от BAE Systems. Эти машины должны были заменить устаревшие боевые машины времен холодной войны. Однако поставка AMPV была не просто заменой. Она также ознаменовала собой внедрение модульной системы бронемашин, которая позволяет армии США настраивать AMPV для различных целей. AMPV можно быстро модифицировать для выполнения различных задач таких, как перевозка личного состава или использование в качестве мобильной системы для подавления огневых точек противников. Испытания проводятся после демонстрации башни в октябре 2023 года на выставке Ассоциации армии США Association of the United States Army Annual Meeting & Exposition.





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Данный прототип использовал то же шасси, что и существующие варианты семейства машин (FoV), но с ключевыми усовершенствованиями, обеспечиваемыми верхней панелью External Mission Equipment Package (ExMEP) компании BAE Systems. ExMEP был разработан для быстрой интеграции будущих технологий в AMPV. Он может адаптироваться к более чем 30 системам башни, включая башню Maneuver-Short Range Air Defense (M-SHORAD) армии США, которая уже была проверена. В случае с недавно испытанным прототипом башня Moog Reconfigurable Integrated-weapons Platform (RIwP) была сконфигурирована на ExMEP для прототипа AMPV C-UAS.