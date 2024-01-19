Контракт направлен на повышение космической мобильности, освобождение спутников от фиксированных запасов топлива и расширение возможностей логистики.

Известный игрок в сфере орбитальных услуг и логистики компания Astroscale, получила от Космических сил США (USSF) значительный контракт на сумму $25,5 млн.

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Согласно контракту, компания Astroscale должна разработать концепцию и предоставить спутник, специально предназначенный для дозаправки других совместимых спутников в космосе. Компания утверждает, что прототип Astroscale Prototype Servicer for Refueling (APS-R) будет поставлен к 2026 году, что станет важнейшим событием в исследовании космоса и возможностях обслуживания спутников.

Эта инициатива стала возможной благодаря государственно-частному партнерству: USSF выделила $25,5 млн, а Astroscale вместе со своими партнерами и поставщиками инвестировала около $12 млн.

Внедрение дозаправки в воздухе изменило динамику полетов самолетов с точки зрения их продолжительности и дальности. Аналогичным образом, APS-R представляет собой изменение парадигмы в концепции и управлении спутниками, означая существенный прогресс в функциональности и выносливости спутников на орбите Земли, согласно данным Astroscale. Благодаря своим инновационным возможностям APS-R должен вывести обслуживание спутников на новый уровень. Функционирующий как стандартный спутник класса EELV Secondary Payload Adapter (ESPA), размером примерно с бензонасос, APS-R спроектирован так, чтобы облегчить несколько миссий по дозаправке на геостационарной орбите Земли.

Конструкция спутника обеспечивает бесперебойную передачу гидразина на космические аппараты клиентов, избавляя их от необходимости добираться до топливного склада и обеспечивая бесперебойную работу. Быстрая разработка APS-R запланирована на 24-месячный срок, а строительство шины APS-R компания Astroscale поручит Юго-Западному исследовательскому институту (SwRI) в Сан-Антонио. Примечательно, что APS-R будет использовать интерфейсы для дозаправки Orbit Fab, что еще больше укрепит его роль в качестве переломного момента в сфере услуг на орбите.

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Astroscale утверждает, что, формируя будущее обслуживания на орбите, эта программа расширяет сферу действия спутников, обеспечивая Космическим силам США повышенную гибкость, эффективность и способность ориентироваться в сложных космических условиях.