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devchidable
Google и Ambient Photonics создают устройство работающее на солнечных батареях внутри помещений
Новое устройство станет первым, в котором будут использованы новые бифасиальные солнечные элементы Ambient, способные использовать энергию света с обеих сторон изделия.

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Компания Google объединила усилия с Ambient Photonics, ведущей компанией в области технологий солнечных батарей для помещений с низкой освещенностью, для создания нового потребительского продукта, который будет работать на самых мощных в мире солнечных батареях для помещений. Новое устройство, анонсированное на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе, будет превращать любой источник света в энергию, делая его устойчивым, не требующим батареек и подключенным к сети.

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Соучредитель и генеральный директор Ambient Photonics Бейтс Маршалл выразил свое волнение по поводу партнерства и продукта рассказав о том, что Ambient Photonics очень рады сотрудничать с компанией Google над этим первым в своем роде продуктом, который в полной мере использует преимущества нашей прорывной технологии солнечных батарей для помещений с низким уровнем освещенности.

Новое устройство станет первым, в котором будут использованы новые бифасиальные солнечные элементы Ambient, способные использовать энергию света с обеих сторон изделия. Это означает, что устройство может производить больше энергии, повышать эффективность элементов и создавать более мощную электронику. Передняя сторона бифасиальных солнечных элементов Ambient обеспечивает 100% мощности, которой славятся элементы Ambient, в то время как задняя сторона обеспечивает не менее 50% энергии, чем передняя. Таким образом, это может быть новая умная колонка Google, умные дисплеи, дверные звонки или Wi-Fi-маршрутизаторы, работающие сами по себе.

Технология способна полностью изменить дизайн и конструкцию многих традиционно питающихся от батарей коммерческих и потребительских товаров. Компания Ambient Photonics утверждает, что благодаря новым революционным молекулам ее бифасиальные солнечные элементы могут обеспечивать в 3 раза больше энергии, чем конкурирующие решения, даже в самых тусклых условиях.

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Партнерство между компаниями Google и Ambient Photonics является важной вехой для рынка солнечных батарей для помещений и шагом к более экологичному будущему. Ambient Photonics получила первые инвестиции от Amazon's Climate Pledge Fund и ведущих венчурных фирм, которые помогли компании в ее стремлении отказаться от использования одноразовых или перезаряжаемых батарей.

#google #технологии #devchidable #ces 2024 #солнечные батареи #ambient photonics #бифасиальные солнечные элементы
Источник: ambientphotonics.com
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