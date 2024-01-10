Новое устройство станет первым, в котором будут использованы новые бифасиальные солнечные элементы Ambient, способные использовать энергию света с обеих сторон изделия.

Компания Google объединила усилия с Ambient Photonics, ведущей компанией в области технологий солнечных батарей для помещений с низкой освещенностью, для создания нового потребительского продукта, который будет работать на самых мощных в мире солнечных батареях для помещений. Новое устройство, анонсированное на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе, будет превращать любой источник света в энергию, делая его устойчивым, не требующим батареек и подключенным к сети.

реклама

Соучредитель и генеральный директор Ambient Photonics Бейтс Маршалл выразил свое волнение по поводу партнерства и продукта рассказав о том, что Ambient Photonics очень рады сотрудничать с компанией Google над этим первым в своем роде продуктом, который в полной мере использует преимущества нашей прорывной технологии солнечных батарей для помещений с низким уровнем освещенности.

Новое устройство станет первым, в котором будут использованы новые бифасиальные солнечные элементы Ambient, способные использовать энергию света с обеих сторон изделия. Это означает, что устройство может производить больше энергии, повышать эффективность элементов и создавать более мощную электронику. Передняя сторона бифасиальных солнечных элементов Ambient обеспечивает 100% мощности, которой славятся элементы Ambient, в то время как задняя сторона обеспечивает не менее 50% энергии, чем передняя. Таким образом, это может быть новая умная колонка Google, умные дисплеи, дверные звонки или Wi-Fi-маршрутизаторы, работающие сами по себе.

Технология способна полностью изменить дизайн и конструкцию многих традиционно питающихся от батарей коммерческих и потребительских товаров. Компания Ambient Photonics утверждает, что благодаря новым революционным молекулам ее бифасиальные солнечные элементы могут обеспечивать в 3 раза больше энергии, чем конкурирующие решения, даже в самых тусклых условиях.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Партнерство между компаниями Google и Ambient Photonics является важной вехой для рынка солнечных батарей для помещений и шагом к более экологичному будущему. Ambient Photonics получила первые инвестиции от Amazon's Climate Pledge Fund и ведущих венчурных фирм, которые помогли компании в ее стремлении отказаться от использования одноразовых или перезаряжаемых батарей.