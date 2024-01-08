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Наземный телескоп Very Large Telescope Interferometer (VLTI) выявил трехкольцевую структуру в области, где вокруг молодой звезды происходит формирование планет. Пространства между этими кольцами заполнены пылью, газом и элементами, которые служат фундаментальными строительными блоками для планет.
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Наблюдения, проведенные Институтом астрономии имени Макса Планка, показали, что первое кольцо находится на орбите Меркурия, второе следует по траектории Марса, а третье тесно прилегает к орбите Юпитера. Согласно официальному релизу, HD 144432 представляет собой первый случай сложной кольцевой системы такого рода, расположенной так близко к молодой звезде-хозяину.
Со слов ученого из Института астрономии Макса Планка (MPIA) Рой ван Бёкеля, изучая распределение пыли в самой внутренней области диска, мы впервые обнаружили сложную структуру, в которой пыль скапливается в три концентрических кольца в такой среде. Этот регион соответствует зоне формирования каменистых планет в Солнечной системе! Эта богатая пылью зона может в конечном итоге проложить путь для развития каменистых планет, таких как Земля. Астрономы считают, что масса возможных планет, развивающихся в этих зазорах, эквивалентна массе газового гиганта Юпитера.
Исследователи обнаружили в составе пыли различные силикаты и минералы, схожие с теми, что содержатся в земной коре и мантии. Кроме того, команда предполагает наличие металлического железа, что, если подтвердится, станет первым обнаружением такого компонента в планетообразующем диске.
С точки зрения химического состава, команда предполагает, что комбинация железа и силикатов, скорее всего, присутствует в горячих внутренних областях диска. Более того, пыль, наблюдаемая вокруг молодой звезды, может иметь температуру от около 1,5 тыс.℃ на внутреннем краю до более умеренных около 25℃ во внешних областях. При таких экстремальных температурах выживание углеродных зерен было бы проблематичным.
Команда предполагает, что пыль, богатая железом и не содержащая углерода, вполне соответствует условиям, наблюдаемым в Солнечной системе. И Меркурий, и Земля характеризуются высоким содержанием железа, при этом на Земле сравнительно мало углерода.