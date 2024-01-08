Интерферометр Very Large Telescope Interferometer проанализировал планетообразующий диск вокруг HD 144432, молодой звезды, удаленной от Земли примерно на 500 световых лет.

Наземный телескоп Very Large Telescope Interferometer (VLTI) выявил трехкольцевую структуру в области, где вокруг молодой звезды происходит формирование планет. Пространства между этими кольцами заполнены пылью, газом и элементами, которые служат фундаментальными строительными блоками для планет.

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Наблюдения, проведенные Институтом астрономии имени Макса Планка, показали, что первое кольцо находится на орбите Меркурия, второе следует по траектории Марса, а третье тесно прилегает к орбите Юпитера. Согласно официальному релизу, HD 144432 представляет собой первый случай сложной кольцевой системы такого рода, расположенной так близко к молодой звезде-хозяину.

Со слов ученого из Института астрономии Макса Планка (MPIA) Рой ван Бёкеля, изучая распределение пыли в самой внутренней области диска, мы впервые обнаружили сложную структуру, в которой пыль скапливается в три концентрических кольца в такой среде. Этот регион соответствует зоне формирования каменистых планет в Солнечной системе! Эта богатая пылью зона может в конечном итоге проложить путь для развития каменистых планет, таких как Земля. Астрономы считают, что масса возможных планет, развивающихся в этих зазорах, эквивалентна массе газового гиганта Юпитера.

Исследователи обнаружили в составе пыли различные силикаты и минералы, схожие с теми, что содержатся в земной коре и мантии. Кроме того, команда предполагает наличие металлического железа, что, если подтвердится, станет первым обнаружением такого компонента в планетообразующем диске.

С точки зрения химического состава, команда предполагает, что комбинация железа и силикатов, скорее всего, присутствует в горячих внутренних областях диска. Более того, пыль, наблюдаемая вокруг молодой звезды, может иметь температуру от около 1,5 тыс.℃ на внутреннем краю до более умеренных около 25℃ во внешних областях. При таких экстремальных температурах выживание углеродных зерен было бы проблематичным.

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Команда предполагает, что пыль, богатая железом и не содержащая углерода, вполне соответствует условиям, наблюдаемым в Солнечной системе. И Меркурий, и Земля характеризуются высоким содержанием железа, при этом на Земле сравнительно мало углерода.