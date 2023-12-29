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devchidable
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
Используя как переднюю, так и заднюю черно-белые камеры системы предотвращения опасности марсохода задокументировала непрерывный 12-часовой отрезок марсианского дня.

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8 ноября 2023 года марсоход НАСА Curiosity взял перерыв в своей обычной деятельности на Марсе, отметив 4002-й марсианский день, или сол, в рамках своей миссии. Марсоход размером с автомобиль занялся увлекательными снимками уходящего времени в этом далеком мире. Используя как переднюю, так и заднюю черно-белые камеры системы предотвращения опасности, ровер задокументировал непрерывный 12-часовой отрезок марсианского дня.

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Команда миссии умело собрала эти изображения в серию GIF-файлов, показывающих, как тень ровера постепенно перемещается по марсианской поверхности по мере того, как день переходит от утра к полудню и вечеру.

Незадолго до солнечного соединения Марса команда отправила последнюю серию команд, чтобы запечатлеть марсианский пейзаж. Это фаза, когда Солнце находится на одной линии с Землей и Марсом. Солнечная плазма может помешать радиопередачам во время этого соединения. В качестве меры предосторожности команда обычно воздерживается от передачи команд на марсианские аппараты в течение нескольких недель в этот период.

Система предотвращения опасности ровера обычно используются для обнаружения камней, склонов и других опасностей на маршруте, но команда сделала необычный выбор - использовать эти камеры для других целей. Сначала ученые надеялись, что эти снимки смогут раскрыть информацию о погодных условиях на Марсе. Когда снимки после соединения попали на Землю, ученые не увидели никакой погоды, но на паре видеороликов из 25 кадров, которые они собрали вместе, запечатлен ход времени.


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В первом видео из этой серии представлены снимки, сделанные передней камерой, с видом на юго-восток вдоль долины Гедиз Валлис, расположенной на горе Шарп. С 2014 года Curiosity поднимается к основанию этой горы высотой 5 км, расположенной в кратере Гейла. В НАСА описали это зрелище как рассветное небо на фоне разворачивающегося видео. Тень от 2-метровой роботизированной руки марсохода постепенно смещается влево, обнажая передние колеса Curiosity, появляющиеся из темноты по обе стороны кадра. В другом коротком видеоролике представлен вид на Марс с задней камеры, смотрящей на северо-запад по склонам горы Шарп в направлении дна кратера Гейла. Видимость в этом кадре распространяется на правое заднее колесо марсохода, которое сопровождается тенью, образованной системой питания Curiosity. Пятнистость фотографий, наиболее заметная на кадрах, сделанных задней камерой, вызвана тем, что на объективах камер за 11 лет скопилась марсианская пыль.

#технологии #космос #devchidable #наса #марс #марсоход #национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства #curiosity #изучения космоса
Источник: nasa.gov
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