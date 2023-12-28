Любителей военной техники предупредили, что за размещение в интернете запрещенных изображений китайских технологий им грозит тюремный срок.

Как сообщает издания CNN, военным фанатам и другим любителям фоток, которые делают и размещают в интернете изображения китайской военной техники, грозят годы тюрьмы. Китай предупредил свое население о необходимости сдерживать рост утечки секретной военной информации из страны. Повторным правонарушителям грозит до 7 лет тюрьмы, а за единичные правонарушения – предупреждение и понижение социального рейтинга.

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С 2021 года стало распространенной практикой размещать фотографии военных кораблей или самолетов, сделанные с внешних объектов Народно-освободительной армии (НОАК) или с коммерческих рейсов вблизи секретных зон, поскольку Китай стремительно модернизирует свои вооруженные силы. Этими фотографиями делятся военные фанаты в социальных сетях, таких как Weibo, насчитывающих сотни миллионов активных пользователей, что позволяет распространять информацию среди большего числа пользователей.

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Например, еще в июле 2023 года в соцсетях появились изображения, рассказывающие о ходе строительства новейшего китайского авианосца второго поколения типа 003 «Фуцзянь». На этих снимках было видно, что ВМС НОАК готовятся к испытаниям электромагнитных пусковых катапульт авианосца. Если бы эти любительские снимки не получили широкого распространения в интернете, то, вероятно, эта деятельность могла бы оставаться более или менее засекреченной еще год.