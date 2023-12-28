Компания уменьшила толщину и вес устройства по сравнению с X Fold 2.

Как сообщается, компания Vivo работает над своим следующим складным смартфоном - серией Vivo X Fold 3 для китайского рынка. Ожидается, что в линейку войдут две модели - складные смартфоны Vivo X Fold 3 и X Fold 3 Pro, которые получат модельные номера V2303A и V2337A, соответственно.

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Согласно отчету GizmoChina, тайпстер под ником Digital Chat Station раскрыл подробности о Vivo X Fold 3 Pro на китайской социальной медиаплатформе Weibo. Он также утверждает, что предстоящий складной смартфон может дебютировать вместе с Vivo Pad 3, который может быть оснащен чипсетом Dimensity 9300. По слухам, запуск этих устройств ожидается в первом квартале 2024 года.

Согласно докладу, предстоящий складной телефон, скорее всего, будет оснащен внутренним экраном LTPO, который может поддерживать разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц. Также ожидается, что Vivo X Fold 3 Pro будет оснащен новейшим флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

Компания может даже уменьшить толщину и вес Vivo X Fold 3 Pro по сравнению с прошлогодним X Fold 2. Ожидается, что вес предстоящего складного устройства составит менее 250 гр. Для сравнения, модель Vivo X Fold 2 весила около 279 гр.

Как внешний, так и внутренний дисплей, скорее всего, будут оснащены ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Vivo - единственный бренд смартфонов, который известен тем, что предлагает ультразвуковые внутриэкранные датчики отпечатков пальцев на своих складных телефонах.

Однако в отчете не упоминается размер батареи предстоящего устройства, но сообщается, что Vivo X Fold 3 Pro может предложить 100 Вт проводной зарядки и 50 Вт беспроводной зарядки.

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По слухам, смартфон X Fold 3 будет оснащен тройной камерой, которая может включать 50 Мп основную камеру с поддержкой OIS, перископический телеобъектив и ультраширокоугольный объектив. В докладе также утверждается, что предстоящий смартфон может быть оснащен датчиком камеры Sony LYT-900 в качестве основного объектива.