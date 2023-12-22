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devchidable
Две компании Китая подешевели на $80 млрд из-за новых норм для онлайн-игр
После введения новых правил регулирования азартных игр в КНР на торгах в Гонконге начались распродажи акций игровых компаний.

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Китай, крупнейший в мире рынок игр, который вернулся к росту в 2023 году, теперь столкнулся с новой проблемой. Регуляторы страны объявили о введении целого ряда правил, направленных на ограничение расходов и вознаграждений, поощряющих видеоигры. Эти новые правила нанесли удар по китайской игровой индустрии и компаниям, участвующим в ней.

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Онлайн-игры в Китае теперь будет запрещено предлагать игрокам ежедневные вознаграждения за вход. Игровым компаниям также будет запрещено вознаграждать геймеров, если они тратят деньги на игру впервые или если они потратили их несколько раз подряд. Все это известно как распространенные механизмы поощрения в онлайн-играх.

В 2021 году Китай установил строгие ограничения на время игры для игроков младше 18 лет. Страна также сослалась на проблемы игровой зависимости, чтобы приостановить утверждение новых видеоигр примерно на восемь месяцев. Формально репрессии закончились, когда Китай возобновил выдачу разрешений на новые игры. Однако регуляторы продолжали вводить ограничения на внутриигровые расходы.

Помимо запрета на функции вознаграждения, производители игр также должны будут установить ограничения на то, на какую сумму игроки могут пополнять свои цифровые кошельки для внутриигровых трат. Играм также запрещено предлагать несовершеннолетним функции вероятностного розыгрыша призов. Это позволит остановить спекуляцию и аукцион виртуальных игровых предметов.

Новые правила фактически устанавливают лимиты расходов на онлайн-игры. Согласно отчету информационного агентства Reuters, последние правила вызвали панику среди инвесторов и стерли почти $80 млрд рыночной стоимости двух крупнейших игровых компаний Китая. В докладе утверждается, что инвесторы пытаются понять, как это может отразиться на доходах и какие еще ограничения могут последовать за этим постановлением.

После того как Национальное управление по делам печати и издательств опубликовало проект новых правил, акции крупнейшей в мире игровой компании Tencent Holdings упали почти на 16%. В то же время акции ее ближайшего конкурента, компании NetEase, упали на 25%. Акции технологического инвестора Prosus, владеющего 26% акций Tencent, последовали его примеру и потеряли 14,2% своей стоимости.

Вице-президент Tencent Games Виго Чжан заявил, что игровой гигант будет строго выполнять требования регулятора. Чжан также отметил, что в новом проекте правил регуляторы не изменили своего постоянного внимания к тому, чтобы компании имели разумные бизнес-модели и операционный ритм. С 2021 года несовершеннолетние тратили на игры Tencent исторически низкий уровень денег и времени, добавил Чжан. Именно в это время Пекин стал уделять особое внимание защите несовершеннолетних детей.

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#китай #devchidable #кнр #netease #онлайн-игры #игровой рынок #финансовый рынок #tencent holdings
Источник: bloomberg.com
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