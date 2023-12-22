Отдохните от бесконечного пересматривания «Эльфа», «Один дома» и «Праздника» и вместо этого погрузитесь в психологический ужас, в котором исследуется опыт беженцев.

Эта скрытая жемчужина - сильный режиссерский дебют Реми Уикеса, получивший впечатляющую оценку критиков на Rotten Tomatoes и 73% зрителей от фильма «Его дом».

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Поклонники ужасов также смогут увидеть в фильме «Его дом» от 2020 года несколько знакомых лиц, таких как Мэтт Смит из «Доктора Кто» и Вунми Мосаку из «Локи».

По данным сюжета, пара беженцев совершает нелегкий побег из охваченного войной Южного Судана, но затем им с трудом удается приспособиться к новой жизни в английском городке, под поверхностью которого таится зло.

Удивительно, что этот фильм так долго оставался незамеченным, особенно если учесть, что главную роль Бола Маджура исполняет звезда «Банды Лондона» Сопе Дирису.

Зачастую фильмы ужасов наполнены прыжками в воду и взрывами, без особой эмоциональной или социальной отдачи, но в случае с «Его дом» это не так. Интеллектуальный триллер ужасов с социальной драмой и великолепным финалом.





Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в январе 2020 года, после чего его взял Netflix. В 2021 году фильм принес Реми премию Bafta за выдающийся дебют британского сценариста и был номинирован еще на две награды. На церемонии награждения British Independent Film Awards британский режиссер получил награду за лучшую режиссуру, а Вунми - за лучшую женскую роль, а также две другие победы и еще 11 номинаций.

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Этот фильм попал в списки всех желающих с тех пор, как после дебюта в 2022 году он наконец-то появился в Великобритании на потоковом сервисе для абонентов Sky и NowTV.