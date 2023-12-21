Apple официально выполнила свое давнее обещание. Анонсированы первые автомобили с поддержкой CarPlay следующего поколения.

В 2022 году на мероприятии WWDC компания Apple анонсировала полностью новый CarPlay. Во время мероприятия компания продемонстрировала весь функционал новой системы и рассказала о том, как она предлагает лучший опыт использования iPhone в автомобилях.

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В 2023 году автопроизводители уже начали внедрять систему в свои автомобили. Porsche и Aston Martin продемонстрировали свои версии новой системы CarPlay. Aston Martin даже не было в списке брендов, поддерживающих Apple системы CarPlay нового поколения. Обе марки первыми получат поддержку CarPlay нового поколения в 2024 году.

Примечательно, что оба бренда продемонстрировали, как они будут внедрять CarPlay в свои автомобили. Компании еще не объявили точную модель или сроки запуска автомобилей с поддержкой CarPlay нового поколения.

Однако до сих пор точно неизвестно, когда начнутся продажи автомобиля с поддержкой Apple CarPlay. Оба бренда не раскрыли никаких точных деталей об автомобиле. Также неизвестно, будет ли поддержка CarPlay нового поколения ограничена новыми моделями автомобилей или распространится и на старые авто через обновление программного обеспечения.

CarPlay нового поколения от компании Apple объединяет функции автомобиля и iPhone, интегрируя их в одно целое. Более того, она включает в себя такие функции, как радио, контроль температуры и другие возможности автомобиля. Кроме того, система распространяется на все экраны, включая панели приборов.

На 21 декабря 2023 года бренды внедряют приложения (в виде сетки), интеграцию Apple Maps, информацию о воспроизведении, а также информацию о спидометре, комбинации приборов и некоторые другие детали.

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Автомобильные бренды, которые, как ожидается, также внедрят CarPlay нового поколения: