Instagram, принадлежащий Meta, очевидно, разрабатывает новую функцию для пользователей, которая позволит им отправлять анимированные смайлы.

Разработчики Instagram* работают над тем, чтобы придать пикантности тем, кто пользуется функцией прямых сообщений. Сервис, принадлежащий Meta*, работает над анимированными смайликами для личных сообщений.

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Пока Instagram официально не сообщает о смайликах для личных сообщений, но инсайд был от реверс-инженера Алессандро Палуцци, который имеет опыт разглашения информации о недоразработанных функциях сервиса. Палуцци опубликовал пару изображений на платформе X, чтобы показать, как эта функция может выглядеть в действии. Судя по изображениям, пользователи смогут отправлять анимированные эмодзи в окне чата как самостоятельные сообщения или с сопроводительным текстом.

Тем не менее, это следует воспринимать с долей соли, поскольку не все недоработанные функции попадают в стабильный релиз в зависимости от прохождения тестирования. На 21 декабря 2023 года пользователи сервиса могут отправлять анимированные стикеры и GIF-файлы в прямых сообщениях, если им не нравятся статичные эмодзи.

Однако поддержка анимированных эмодзи приведет Instagram в соответствие с Telegram, который представил эту функцию еще в 2019 году. Telegram также позволяет своим премиум-пользователям загружать пользовательские пакеты анимированных эмодзи с уникальными художественными стилями и персонажами.

Instagram является не единственным приложением, принадлежащее компании Meta, которое занимается разработкой анимированных смайликов. Были сообщения о том, что WhatsApp также работает над анимированными эмодзи для своего приложения для обмена мгновенными сообщениями.

Из последних новостей: Instagram запустил в США новый генеративный инструмент редактирования AI и функцию создания шаблонов Story, которые могут использовать другие пользователи. Его материнская компания Meta находится в горячей воде из-за обвинений в продвижении аккаунтов детских хищников.

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