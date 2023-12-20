Благодаря крупной «утечке» документов и материалов Insomniac Games выяснилось, что Sony завладела правами на разработку игр во вселенной «Людей Икс», куда входят Росомаха и другие мутанты.

Игровая студия Insomniac Games стала жертвой хакеров Rhysida, которые опубликовали около 1,7 Тб, или 1,3 млн файлов с серверов разработчика игр, принадлежащего Sony.

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Теперь геймеры постепенно узнают первые секреты, скрытые в некоторых документах. Среди них - подробности лицензирования игр с использованием популярных персонажей Marvel. К разочарованию игроков Xbox, подробности оказались довольно мрачными. Как сообщает издание Windows Central, скорее всего, игроки не смогут поиграть в «Люди Икс» на Xbox по крайней мере до 2036 года. Причиной тому является эксклюзивная лицензия, принадлежащая Insomniac Games.

Согласно этой эксклюзивной сделке, Marvel не может анонсировать новую игру про «Людям Икс» до 31 декабря 2035 года. Это касается не только консолей, но и ПК с Windows или облачных игровых сервисов. На 20 декабря 2023 года Insomniac Games разрабатывает игру под названием Marvel's Wolverine, анонсированную еще в 2021 году как эксклюзив для PlayStation 5. Как сообщает Polygon, основываясь на утечке данных, выход игры ожидается в 2026 году.





Но хотя речь идет об эксклюзиве для PlayStation 5, ПК-геймерам может повезти больше, чем игрокам Xbox Series X и S. Ведь прошлые игры Insomniac Games Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man: Miles Morales в итоге были выпущены для ПК, и пользователи ожидают того же от Marvel's Spider-Man 2. Тем не менее, гипотетический шанс поиграть за Росомаху на Xbox в ближайшие годы может появиться.

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Атака вымогателей на Insomniac Games - не первый случай, когда компания Sony имеет дело с хакерами. В 2011 году PlayStation Network была взломана, и ответная атака продолжалась более трех недель. Затем в 2014 году Sony огорчила некоторых жителей Северной Кореи своим комедийным фильмом The Interview, в котором сильно высмеивался их лидер Ким Чен Ын. Sony отказалась остановить выход фильма, и северокорейские хакеры опубликовали большое количество ее внутренних документов.