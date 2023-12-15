Вскоре Microsoft отделит системные приложения с функциями искусственного интеллекта в Windows 11 от сброса приложения с помощью новой специальной страницы в разделе «Система».

Windows 11 под версией 26016 - это финальная сборка Canary в 2023 году, а следующая ожидается где-то в январе 2024 года. Хотя список изменений в сборке 26016 не слишком впечатляет, она продолжает традицию привносить скрытые функции. На этот раз пользователи получили новый раздел в настройках.

реклама

Новый раздел называется «Компоненты ИИ», и, согласно его описанию, он позволит пользователям просматривать и удалять функции, работающие на основе ИИ, в операционной системе. Это изменение согласуется с недавним сообщением разработчиков о том, что Microsoft планирует большое обновление клиента Windows в 2024 году, в котором основной упор будет сделан на ИИ. Кроме того, новейшие мобильные чипы AMD и Intel обещают значительное повышение производительности ИИ - как раз к тому времени, когда компания Microsoft выпустит Windows нового поколения.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Раздел «Компоненты ИИ» не содержит ничего примечательного, а его значок в приложении «Настройки» идентичен недавно представленному разделу «Компоненты системы» с такими приложениями, как Microsoft Store, Phone Link, Windows Backup и другими.