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Windows 11 под версией 26016 - это финальная сборка Canary в 2023 году, а следующая ожидается где-то в январе 2024 года. Хотя список изменений в сборке 26016 не слишком впечатляет, она продолжает традицию привносить скрытые функции. На этот раз пользователи получили новый раздел в настройках.
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Новый раздел называется «Компоненты ИИ», и, согласно его описанию, он позволит пользователям просматривать и удалять функции, работающие на основе ИИ, в операционной системе. Это изменение согласуется с недавним сообщением разработчиков о том, что Microsoft планирует большое обновление клиента Windows в 2024 году, в котором основной упор будет сделан на ИИ. Кроме того, новейшие мобильные чипы AMD и Intel обещают значительное повышение производительности ИИ - как раз к тому времени, когда компания Microsoft выпустит Windows нового поколения.
Раздел «Компоненты ИИ» не содержит ничего примечательного, а его значок в приложении «Настройки» идентичен недавно представленному разделу «Компоненты системы» с такими приложениями, как Microsoft Store, Phone Link, Windows Backup и другими.