Бомба B61 является единственным тактическим ядерным оружием, оставшимся в арсенале США, и 100 таких бомб хранятся в Нидерландах.

Появились признаки того, что США помогают Нидерландам выполнять свою функцию в качестве платформы для переноса ядерного оружия, спустя несколько месяцев после того, как союзник России Беларусь получила от Москвы тактическое ядерное оружие.

реклама

Нидерланды объявили о получении первоначальной сертификации от Соединенных Штатов для выполнения миссии по ядерному сдерживанию на фоне возросших ядерных угроз над Европой. Это означает, что некоторые стелс-самолеты F-35A в парке НАТО на декабрь 2023 года приближаются к тому, чтобы нести на своих бортах ядерное оружие.

Ранее ВВС США заявили, что F-35A будет сертифицирован как самолет двойного назначения (DCA) к январю 2024 года, что означает, что он сможет нести ядерную бомбу B61-12. ВВС США пока не сообщили, сертифицирован ли самолет F-35A какой-либо другой страны для использования B61-12.

В начале 2024 года Королевские ВВС Нидерландов (RNLAF) планируют объявить, что их F-35A полностью готов к эксплуатации. Однако это заявление будет сделано только после того, как истребитель F-35A выполнит все поставленные перед ним задачи. Поскольку работы по превращению самолета в ядерный носитель идут полным ходом, интеграция B61-12, вероятно, должна быть завершена до этого.

Офицеры ВВС США посетили Голландское боевое авиационное командование, чтобы оценить оперативную готовность парка F-35A для RNLAF. Хотя неизвестно, были ли эти бомбы доступны на 15 декабря 2023 года, сертификация, которая прилагается к ним, была основана на оценке способности RNLAF выполнить миссию ядерного удара с помощью F-35A.

Кроме того, была опубликована фотография самолета F-35A ВВС РНЛА, оснащенного испытательными версиями ядерных бомб B61-12. Для того чтобы определить совместимость ядерного оружия B61-12 с F-35A, ВВС США провели необходимые летные испытания, которые были завершены в 2021 году. В ведомстве отметили, что планер все еще нуждается в одобрении для проведения ядерных операций. Одной из будущих ядерных целей страны является оснащение стелсового F-35 ядерным оружием.

Несмотря на то, что на декабрь 2023 года Нидерланды не обладают ядерным оружием, доктрина НАТО «Ядерный обмен» позволяет членам альянса, не имеющим собственного ядерного оружия, принимать участие в ядерном развертывании НАТО.