Разработчики Intel продолжают удивлять чудесами оптимизации с выпуском каждого графического драйвера.

14 декабря 2023 года Intel официально представила свои новые процессоры Core Ultra для ноутбуков, основанные на дизайне Meteor Lake. Теперь компания выпустила последние драйверы для графических процессоров Intel Arc, которые поддерживают новые чипы Core Ultra и их интегрированные графические процессоры.

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Предлагаем вашему вниманию информацию о выпуске нового обновления драйверов под версией 31.0.101.5081 WHQL и 31.0.101.5122 WHQL.

Основные возможности управления Intel Arc:

Поддержка нейронного стиля передачи фильтров веб-камеры над фоновыми эффектами;

Поддержка захвата HDR и потоковой передачи HDR в SDR на HDR-совместимых дисплеях;

Поддержка настройки горячих клавиш.

Установка драйверов на ноутбуках с устройствами Intel Iris Xe + Iris Xe MAX может быть проблематичной, поскольку некоторые ноутбуки с такими устройствами не реагируют на установку драйверов. Для того чтобы установить без проблем драйвер, пользователям может потребоваться перезагрузить систему и переустановить графический драйвер, если установка не работает.

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Производительность и нестабильность функций могут возникать в результате программного обеспечения, работающего на низкопроизводительных системах. Компания Intel сообщила о том, что в будущем разработчики выпустят больше обновлений для улучшения программного обеспечения Performance Tuning.