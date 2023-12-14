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devchidable
Intel представила Core Ultra - процессоры с ИИ-ускорителем и мощной графикой для тонких ноутбуков
Компания Intel растянула анонс мобильных процессоров нового поколения — Meteor Lake — на несколько мероприятий, но сегодня нам наконец объявили все характеристики и сроки выхода новинок.

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В ходе мероприятия AI Everywhere компания Intel представила новую линейку Core Ultra для ноутбуков и планшетов. Она состоит из одиннадцати моделей с различными форм-факторами и ценниками. Новое семейство процессоров основано на архитектуре Meteor Lake и обещает значительный прирост производительности и эффективности, заметно лучшую встроенную графику и большой упор на искусственный интеллект.

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Выпуск Intel Core Ultra демонстрирует непревзойденные масштабы и скорость, с которой компания Intel внедряет ИИ в ПК. К 2028 году ПК с ИИ будут составлять 80% рынка ПК, и вместе с нашей обширной экосистемой партнеров по аппаратному и программному обеспечению Intel имеет все возможности для реализации этого следующего поколения вычислений.

Intel Core Ultra создаются с использованием 4-го технологического процесса Intel (ранее называвшегося 7 нм) и 3D-упаковки Foveros. По словам разработчиков, линейка Core Ultra знаменует собой крупнейший архитектурный сдвиг за 40 лет производства чипов. Модернизированная архитектура P-ядер обеспечивает более высокую производительность благодаря улучшенным инструкциям на цикл (IPC), а новые ядра E позволяют повысить энергоэффективность.

По информации Intel, новые чипы Core Ultra обеспечивают до 79% меньшее энергопотребление при той же мощности 28 Вт по сравнению с Ryzen 7 7840U от AMD в режиме простоя на настольной системе Windows. В других областях пользователи также могут рассчитывать на улучшения, например, на 48% выше энергопотребление при потоковой трансляции Netflix, на 44% при воспроизведении локального 4K-видео или на 7% при просмотре веб-страниц.

Линейка предлагает до 16 ядер/22 потоков с тактовой частотой до 5,1 ГГц и поддержкой до 64 Гб оперативной памяти LPDDR5x или 96 Гб памяти DDR5. Как и другие новейшие процессоры Intel, линейка Core Ultra поддерживает Wi-Fi 6E и дискретный Wi-Fi 7, Thunderbolt 5 и Bluetooth 5.4 с LE Audio.

Компания Intel также улучшила встроенную графику, оснастив новые процессоры до восьми ядер Xe с поддержкой DX12 Ultimate и XeSS. Компания утверждает, что пользователи могут рассчитывать на удвоение графической производительности по сравнению с процессорами предыдущего поколения с iGPU. Среди других особенностей - аппаратное ускорение трассировки лучей, кодирование/декодирование AV1, поддержка HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

Наконец, Intel уделяет большое внимание ИИ и своему новому блоку нейронной обработки под названием Intel AI Boost, обещающему более длительные рабочие нагрузки ИИ при низком энергопотреблении в сочетании с CPU и GPU для повышения производительности и эффективности до 2,5 раз. Можно ожидать, что эти чипы будут отлично сочетаться с грядущим клиентом Windows нового поколения от Microsoft, выход которого запланирован на вторую половину 2024 года.

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Чипы Intel Core Ultra H и U-серии доступны на рынке уже на 14 декабря 2023 года. Intel Core Ultra 9 185H с TDP 45 Вт появится в первом квартале 2024 года наряду с ультранизкомощными 9-ваттными моделями. По данным Intel, партнеры компании подготовили более 230 проектов ПК.

#intel #технологии #процессор #meteor lake #devchidable #core ultra
Источник: au.finance.yahoo.com
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