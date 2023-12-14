Приложение Instagram получило множество новых функций, включая новые фильтры.

Соцсеть Instagram от компании Meta* с середины декабря 2023 года предлагает новые инструменты и меры защиты для своих пользователей, чтобы оградить их от нежелательного взаимодействия. Эти инструменты призваны обеспечить пользователям больший контроль над спамом и контентом, созданным ботами, который они видят в своих лентах. Внедрение новых инструментов будет происходить постепенно до конца 2023 года.

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По словам разработчиков, функционал улучшил автоматическое обнаружение спама в таких областях, как спам-комментарии, теги, просмотры историй и фальшивые подписчики. При обнаружении таких аккаунтов или контента пользователи могут массово удалять их, включая спамные подписчиков и теги. Кроме того, все подозреваемые в спаме или ботах аккаунты фильтруются в отдельную папку для проверки. Если пользователь сочтет аккаунт подлинным, то он может быть добавлен в следующий список, в то время как спам-аккаунты удаляются в течение 30 дней. Все, что пользователям нужно сделать, это нажать кнопку «Удалить все», если они хотят удалить спам-запросы или теги.

В Instagram уже есть инструмент «Скрытые слова», введенный в 2021 году, который отфильтровывает сообщения и комментарии, если в них встречается слово, которое пользователь решил скрыть. Однако спам-комментарии все равно попадаются, поскольку он фильтрует только конкретные слова.

Instagram также экспериментирует со скрытием просмотров историй, которые, по его мнению, могут быть спамом, чтобы уменьшить нежелательное взаимодействие с пользователями.

Помимо борьбы со спамом, в соцсети сообщает о том, что также пытается быть инициативным в вопросах, касающихся контента. Instagram представил новую функцию, которая отправляет пользователям уведомления в приложении, если обнаруживает посты, противоречащие контентной политике сервиса. Данное уведомление призвано помочь пользователям не повторять ошибок в будущем.

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