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devchidable
Инсайд: Цены на запасные части для Cybertruck от Tesla
Каталог запчастей был обновлен и теперь включает подробную информацию о новом Cybertruck.

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Первая группа покупателей наконец-то получила в свои руки кибергрузовик Tesla Cybertruck в конце ноября 2023 года. Базовая стоимость автомобиля составляет $61 тыс., а полная комплектация авто может достигать $100 тыс.

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Но каким бы футуристичным и высокотехнологичным ни был автомобиль, его детали всегда будут нуждаться в замене. Хотя цены на запчасти Cybertruck не были указаны на сайте компании Tesla, автоэнтузиаст Ник Круз Патане, похоже, располагает копией каталога, в котором указаны цены на отдельные компоненты Cybertruck. На 14 декабря 2023 года неясно, являются ли эти цены внутренними или предназначенными для потребителя.

Согласно скриншотам, которыми поделился Круз Патане, если, например, сломается стеклоочиститель Cybertuck, то покупка нового и его сборка обойдутся всего в $165. Щетка для стеклоочистителя $75. В случае если же будет повреждено все лобовое стекло, то за его замену придется выложить $1,9 тыс. Об этих расходах также рассказали на форуме Cybertruck Owner's Club. Боковые окна, защищенные от бейсбольного удара, должны стоить от $225 до $260 за кусок стекла.

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Если верить заявлениям Илона Маска о том, что Cybertruck действительно прочный - не поддельный, то новым покупателям не стоит особо беспокоиться о ремонте. Летом 2023 года компания Tesla сообщада о том, что кузовные панели Cybertruck изготовлены из сверхпрочной холоднокатаной нержавеющей стали 30X, а окна - из бронестекла.

#tesla #авто #devchidable #cybertruck #транспорт #инсайд #запчасти
Источник: theverge.com
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