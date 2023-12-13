Freepik запускает генератор эскизов в изображения в реальном времени Freepik Pikaso.

Компания Freepik, известная своей обширной платформой аудиовизуальных ресурсов, запустила новый генератор эскизов и изображений в режиме реального времени под названием Freepik Pikaso.

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Используя новую технологию LCM AI, инструмент Freepik Pikaso позволяет пользователям создавать изображения по эскизам в режиме реального времени. Созданные изображения могут быть дополнены иконками, дополнительными эскизами, письменными подсказками или даже изображениями с веб-камеры. С момента запуска бета-версии инструмент был использован для создания более 10 млн изображений, сгенерированных искусственным интеллектом.

Freepik Pikaso также предлагает множество функций, выходящих за рамки простого создания эскизов. Подключив инструмент к веб-камере, пользователи могут преобразовывать видеозаписи в изображения, созданные ИИ. Функция совместного доступа к экрану позволяет генерировать изображения в реальном времени на любом экране на рабочем столе пользователя, включая изображения сторонних производителей или 3D-редакторы. Компания Pikaso также включает режим воспроизведения, который позволяет экспортировать свои творения в виде редактируемых видеороликов.





В Freepik Pikaso имеется удобная функция повышения масштаба, способная улучшить качество любого изображения, независимо от его исходного качества. Изображения могут быть улучшены до высокого разрешения 2K, а в ближайшие дни будет доступна опция разрешения 4K.

По словам генерального директора Freepik Хоакин Куэнка Абела, Freepik - это технологическая компания, которая всегда расширяла границы инноваций, оставаясь при этом непоколебимой в своей цели - принести творчество всем и помочь людям создавать великолепные дизайны быстрее. С помощью ИИ наши 100 с лишним миллионов пользователей могут делать это быстрее, проще, детальнее и гораздо веселее.

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Freepik Pikaso доступен по всему миру бесплатно, с ограниченным использованием. Премиум-подписчики могут создавать до 4 тыс. улучшенных изображений в день. Пользователи могут попробовать Freepik Pikaso бесплатно по ссылки.