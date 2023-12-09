Avatar: Frontiers of Pandora и AMD имеют тесные отношения друг с другом, поскольку компания ранее сотрудничала с Ubisoft для разработки графических процессоров «ограниченного выпуска.

Благодаря процессорам AMD Ryzen и видеокартам AMD Radeon геймеры смогут насладиться исключительным игровым опытом с помощью AMD Software Adrenalin Edition 23.12.1, которое обеспечивает невероятную производительность, потрясающую визуальную точность и захватывающий игровой процесс в ярком мире Пандоры.

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Компания AMD уже несколько лет сотрудничает с Ubisoft в разработке движка Snowdrop, который позволяет создать захватывающий мир, обеспечивающий потрясающую визуальную обработку лучей на игровых ПК на базе AMD Ryzen и Radeon.





Avatar: Frontiers of Pandora - это настоящая игра нового поколения, которая значительно требовательна к устаревшим видеокартам и даже современным ПК, поскольку трассировка лучей постоянно включена в каждом графическом пресете игры. Однако благодаря технологии AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) с включенной генерацией кадров игроки могут ожидать более 100 FPS при игре на настройках Ultra в режиме FSR 3 Quality на всех видеокартах серии AMD Radeon RX 7000. Играет ли пользователь в 4K с Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT, в 1440p с Radeon RX 7800 XT или RX 7700 XT, или в 1080p с RX 7600 - графика AMD Radeon вместе с процессорами AMD Ryzen обеспечивают превосходный и захватывающий игровой опыт.