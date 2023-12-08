На церемонии The Game Awards 2023 появился актёр Мэттью Макконахи, он представил свою первую видеоигру - Exodus.

На церемонии The Game Awards 2023 был показан трейлер Exodus - ролевой игры в стиле Mass Effect с Мэттью Макконахи в главной роли.

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В 2023 году на The Game Awards было много киноперсон: режиссер Джордан Пил был приглашен на сцену, когда Хидео Кодзима анонсировал свою хоррор-игру OD, а также появились актеры Marvel Энтони Маки и Симу Лю.

Мэттью Макконахи также появился на сцене, представляя новую игру Exodus. Звезда «Интерстеллара» помог анонсировать научно-фантастическую ролевую игру, которая станет его дебютом в видеоиграх.

Exodus также является первым релизом разработчика Archetype Entertainment - новой студии, принадлежащей издателю Dungeons & Dragons Wizard Of The Coast и состоящей из ветеранов BioWare, 343 Industries, Naughty Dog и других.

Трейлер длится более двух минут и рассказывает о сюжете игры: история любви людей и инопланетян, разворачивающаяся в космосе. Судя по трейлеру, игрок не подумает, что это ролевая игра - скорее, шутер от третьего лица, но в нем определенно чувствуется влияние Mass Effect, а также множество интересных видов оружия и гаджетов.





Exodus выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC, но когда именно - не сообщается.

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На сайте Exodus говорится, что это AAA-игра, и добавляется то, что покинув умирающую Землю, человечество нашло новый дом во враждебной галактике. Здесь земляне - аутсайдеры, ведущие последнюю битву за выживание. Игрок - Путешественник, последняя надежда человечества.