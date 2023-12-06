Google утверждает, что Gemini, запущенная сегодня в чат-боте Bard, - это самая способная модель искусственного интеллекта за всю историю компании.

В последний год компания Google, по мнению многих представителей технологической индустрии, несколько отстает от Microsoft в разработке генеративных ИИ-сервисов. 6 декабря 2023 года Google официально объявила о своей последней попытке конкурировать с Microsoft в этой области, представив новую модель ИИ Gemini, о которой ранее ходили слухи.

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В своем блоге разработчики Google заявили о том, что создали три различные версии Gemini. Одна из них - Gemini Ultra - предназначена для выполнения очень сложных задач, а Gemini Pro обеспечит производительность в широком диапазоне задач. И наконец, Gemini Nano был создан для задач на устройстве.

Со слов разработчиков, Gemini Ultra превосходит GPT-4 от OpenAI (используется в Copilot от Microsoft) в большинстве бенчмарков с большими языковыми моделями.

«Мы разработали Gemini, чтобы она была изначально мультимодальной, предварительно обученной на разных модальностях. Затем мы доработали его с помощью дополнительных мультимодальных данных, чтобы еще больше повысить его эффективность. Благодаря этому Gemini с нуля понимает и осмысливает все виды входных данных, гораздо лучше, чем существующие мультимодальные модели, и ее возможности являются передовыми практически во всех областях», говориться в сообщении Google.

Помимо того, что Gemini лучше понимает текст, изображения, аудио- и видеоматериалы, компания Google утверждает, что Gemini также лучше в создании и понимании кода.

«Наша первая версия Gemini может понимать, объяснять и генерировать высококачественный код на самых популярных в мире языках программирования, таких как Python, Java, C++ и Go. Его способность работать с разными языками и рассуждать о сложной информации делает его одной из ведущих моделей основ для кодинга в мире», говориться в сообщении Google.

Чат-бот Bard от Google на начало декабря 2023 года получает обновление Gemini Pro. По словам разработчиков, это позволит Bard предложить более продвинутые рассуждения, планирование, понимание и многое другое лишь на английском языке. В будущем компания запустит Bard Advanced, использующий модель Gemini Ultra для еще более продвинутых функций.





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Владельцы Google Pixel 8 Pro 6 декабря 2023 года получат обновление, которое добавит модель Gemini Nano на устройство. По информации Google, это позволит Pixel 8 Pro кратко излагать записанные разговоры, интервью, презентации и многое другое в приложении Recorder, а также предлагать ответы на сообщения в Gboard, начиная с WhatsApp и распространяясь на другие приложения в будущем.