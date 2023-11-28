На фоне эскалации напряженности между Ираном и США в Средиземном море иранский флот ввел в строй свой новый эсминец «Дейламан».

В ноябре 2023 года на церемонии вступления в строй корабля присутствовали высокопоставленные лица, в том числе командующий иранской армией генерал-майор Абдолрахим Мусави, командующий иранскими ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани и начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери.

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Во время церемонии контр-адмирал Ирани заявил, что эсминец «Дейламан», оснащенный современным оборудованием, может повысить стандарты военной подготовки и спасательных операций. Ранее адмирал Ирани заявил, что «Дейламан» является последней итерацией эсминца «Джамаран», хотя и с модернизированным оборудованием. По данным государственного иранского информационного агентства IRNA, эсминец «Дейламан» водоизмещением 1,4 тыс. тонн, названный в честь города на севере Ирана, имеет длину 95 м и ширину 11 м. Эсминец может запускать торпеды со скоростью 56 км/ч.

По имеющимся данным, эсминец «Дейламан» способен одновременно обнаруживать более 100 объектов, включая самолеты, беспилотники, вертолеты, корабли и подводные лодки. С этим новейшим эсминцем Иран разместил шесть боевых кораблей в Каспийском море, которое делят между собой Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран. Это самый огромный в мире внутренний водоем.

Командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Шахрам Ирани, в сентябре 2023 года объявил о том, что в скором времени военные силы получат новый эсминец, спроектированный и построенный в Иране. Тогда он отметил, что новый эсминец будет оснащен гораздо более сложными системами, чем боевые корабли, которые уже были представлены и приняты на вооружение иранского флота. Ирани рассказал, что иранское военное судно под названием «Дейламан» вскоре войдет в состав ВМФ Ирана. Хотя военно-морская промышленность Ирана якобы производит четвертый эсминец класса «Джамаран» - «Дена», по его словам, «Дейламан» намного более совершенен, чем все остальные корабли этого класса.

Хотя об эсминце «Дейламан» на конец ноября 2023 года пока мало что известно, ввод в строй этого корабля пришелся на тот момент, когда иранская оборонная промышленность добилась значительных успехов. Например, иранские военные представили гиперзвуковую крылатую ракету «Фаттах-2», которая классифицируется как часть управляемого боевого блока. Кроме того, на мероприятии по вводу в строй военных кораблей были представлены несколько ударных и разведывательных беспилотников, а также современные иранские системы ПВО, такие как система ПВО Mehran с дальностью действия 320 км.

В последнее время иранские ВМС также добились значительных успехов, закупив самое современное оборудование для укрепления военно-морской мощи. Например, в августе 2023 года Революционная гвардия Ирана представила новые корабли, оснащенные ракетами с дальностью полета до 600 км. Месяц спустя командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али Реза Тансири 24 сентября объявил, что его войска создали военные беспилотники, которые могут запускаться с воды и приземляться на нее. Генерал продолжил, что ВМС КСИР также создали гибридные беспилотники с двумя независимыми двигателями для приведения в движение и запуска.

Эта вся активность, которую военные аналитики рассматривают, как попытку Ирана проецировать силу, происходит на фоне растущей военной напряженности на Ближнем Востоке. Хотя напряженность между Ираном и США сохраняется с начала 2023 года, она несколько усилилась после того, как США расширили свое присутствие в Средиземноморье после того, как Израиль объявил войну ХАМАСу в октябре 2023 года.

Выступая на церемонии вступления в должность, глава ВМС Ирана подчеркнул важность поддержания морской безопасности в Каспийском море и Персидском заливе, заявив, что эсминец «Дейламан» представляет собой мощь ВМС и вооруженных сил. Помимо того, что он подчеркнул необходимость модернизации военно-морской техники и строительства различных кораблей, он заявил также о том, что эсминец «Дейламан» может вмещать пехоту, стрелков и спецназ. Ирани отметил, что такой потенциал может обеспечить надежную безопасность в Каспийском море, Ормузском проливе и Персидском заливе.





Эсминцы ВМС США также неоднократно подвергались ракетным обстрелам со стороны поддерживаемых Ираном военизированных формирований в регионе. Иран открыто угрожал Соединенным Штатам и Израилю против непрекращающихся воздушных бомбардировок сектора Газа. Иранский режим недвусмысленно заявил, что США заплатят за преступления Израиля в Газе.

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По словам высшего военного командира Ирана, по мере того как новейший эсминец «Дейламан» присоединяется к ВМФ Ирана, боеготовность и готовность иранских вооруженных сил имеют решающее значение для поддержания потенциала сдерживания и долгосрочной безопасности.