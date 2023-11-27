Согласно последним данным от Coelacanth-Dream, процессоры Intel Arrow Lake, ожидаемые в следующем году, будут оснащены графическим процессором Arc Xe-LPG Plus, который представляет собой модернизированную версию используемого в процессорах Meteor Lake.

До выхода Intel Arrow Lake еще далеко, но, как это обычно бывает с большинством новых процессоров, пользователи получают все больше информации о них в виде утечек. Последняя из них касается интегрированной графики, которая выглядит как улучшенная версия Xe-LPG, дебютирующей в процессорах Meteor Lake.

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Компания Intel уже подтвердила, что будет использовать архитектуру Xe-LPG в серии Core 100 Ultra, также известной как Meteor Lake. Xe-LPG будет интегрирована в отдельную GPU-плитку и будет функционировать как интегрированное графическое решение в составе Meteor Lake. Если технология Meteor Lake ориентирована исключительно на мобильную сферу, то его преемник Arrow Lake должен охватить все потребительские сегменты. Скорее всего, технология Arrow Lake будет использоваться в процессорах нового поколения серии Core Ultra 200, и, согласно последним данным, в нем будет реализована архитектура iGPU под названием Xe-LPG Plus.

Согласно коммиту кода Intel's Graphics Compiler (IGC), найденному датамайнером Coelcanth's Dream и опубликованном в издании Tom's Hardware, обновленная архитектура будет называться Xe-LPG Plus (или Xe-LPG+). Последняя версия для Arrow Lake-S (ARL-S) включает эти обновления и идентифицирует их как интегрированную графику. Кроме того, по информации Coelacanth's Dream, новым в этой архитектуре является добавление блока XMX. Блок будет позволять выполнять такие математические операции, как сложение, умножение и использование уникального типа арифметики под названием Dot Product Accumulate Systolic (DPAS).

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Что касается того, почему в Meteor Lake не было блока XMX, как утверждают эксперты в Tom's Hardware, по-видимому, ограничивающим фактором является меньший размер корпуса. Блок XMX должен позволить чипам Arrow Lake использовать ускорение XMX для таких технологий, как временное масштабирование, что должно привести к повышению производительности.