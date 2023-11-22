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devchidable
GameMaker теперь доступен для некоммерческого использования бесплатно
Независимые разработчики могут выбрать разовую плату в размере $99,99 за продажу своей игры вместо подписки.

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Шотландская компания YoYo Games, разработавшая движок GameMaker, объявила о том, что теперь программное обеспечение можно бесплатно использовать в некоммерческих целях на всех платформах, за исключением консолей. Это отличная новость для энтузиастов и всех, кто хочет улучшить свои навыки. Кроме того, текущая модель подписки на движок будет заменена единовременной платой за коммерческое использование. У кого уже есть подписка, могут приобрести коммерческую лицензию со скидкой.

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Глава YoYo Games Рассел Кей заявил, что эти изменения были в качестве «Спасибо!» пользователям. Кей также упомянул, что с момента присоединения к семейству Opera на движке наблюдалось трехкратное увеличение числа активных пользователей и увеличение количества опубликованных игр на GX.GAMES. Кей также рассказал другие платформы делают неловкие шаги со своими ценами и условиями, поэтому команда YoYo Games подумала над тем, что, если бы они сделали наоборот, что-то, что на самом деле могло бы принести пользу разработчикам? Ведь успех YoYo Games измеряется количеством людей, создающих игры!

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Обновленная структура цен свидетельствует о стремлении YoYo Games повысить доступность и гибкость разработки игр. Существует бесплатная версия, предназначенная для начинающих, для тех, кто заинтересован в ее опробовании. Также в GameMaker доступна единовременная коммерческая плата, а корпоративный уровень на основе подписки предлагает гибкие возможности для опытных разработчиков и профессионалов.

#программное обеспечение #информационные технологии #сервис #игровой движок #gamemaker #yoyo games #delphi #бесплатные сервисы #марк овермарс
Источник: videogames.si.com
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