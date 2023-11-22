Независимые разработчики могут выбрать разовую плату в размере $99,99 за продажу своей игры вместо подписки.

Шотландская компания YoYo Games, разработавшая движок GameMaker, объявила о том, что теперь программное обеспечение можно бесплатно использовать в некоммерческих целях на всех платформах, за исключением консолей. Это отличная новость для энтузиастов и всех, кто хочет улучшить свои навыки. Кроме того, текущая модель подписки на движок будет заменена единовременной платой за коммерческое использование. У кого уже есть подписка, могут приобрести коммерческую лицензию со скидкой.

реклама

Глава YoYo Games Рассел Кей заявил, что эти изменения были в качестве «Спасибо!» пользователям. Кей также упомянул, что с момента присоединения к семейству Opera на движке наблюдалось трехкратное увеличение числа активных пользователей и увеличение количества опубликованных игр на GX.GAMES. Кей также рассказал другие платформы делают неловкие шаги со своими ценами и условиями, поэтому команда YoYo Games подумала над тем, что, если бы они сделали наоборот, что-то, что на самом деле могло бы принести пользу разработчикам? Ведь успех YoYo Games измеряется количеством людей, создающих игры!

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Обновленная структура цен свидетельствует о стремлении YoYo Games повысить доступность и гибкость разработки игр. Существует бесплатная версия, предназначенная для начинающих, для тех, кто заинтересован в ее опробовании. Также в GameMaker доступна единовременная коммерческая плата, а корпоративный уровень на основе подписки предлагает гибкие возможности для опытных разработчиков и профессионалов.