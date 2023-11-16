Частный самолет-заправщик KDC-10 выполнил первую контрактную дозаправку в воздухе истребителей ВВС США.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов объявили, что они достигли ключевой вехи, выполнив первую дозаправку в полете истребителей — в частности, F-15Cs, F-16 и F-22 — с использованием коммерческого топливозаправщика.

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6 ноября 2023 года коммерческий воздушный заправщик KDC-10, серийный номер N264DE, взлетел с авиабазы, направляясь на авиабазу Пайя Лебар в Сингапуре для участия в учениях Commando Sling 2023. KDC-10 был включен в план учений за которым стояла задача осуществление дозаправки четырех истребителей F-16.

Эти двусторонние учения, проводимые при поддержке Тихоокеанских военно-воздушных сил (PACAF) и с участием Военно-воздушных сил Республики Сингапур, были направлены на повышение оперативной совместимости военно-воздушных сил двух стран.

Примечательно, что KDC-10 продемонстрировал свою универсальность, осуществив дозаправку не только F-16, но и F-15C Eagles и F-22 Raptors ВВС США во время полета, подчеркнув совместный и всеобъемлющий характер операции.

Начальник управления аэромобильности Тихоокеанских военно-воздушных сил, подполковник Кертис Холтман рассказал о том, что только летом 2022 года коммерческая компания-заправщик смогла дозаправить самолеты ВВС E-3 и RC-135 в координации с командованием воздушного боя во время учений. США расширяет это пространство для Тихоокеанских военно-воздушных сил и определили перспективное применение для дозаправки истребителей во время учений Commando Sling 23.

В дополнение к возможностям заправки, служба сообщила, что KDC-10 был загружен более чем 40 пассажирами, участвовавшими в учениях, и перевозил груз на четыре поддона. Это подчеркнуло способность самолета выполнять двойную функцию как для воздушных перевозок, так и для дозаправки топливом. В военном ведомстве подчеркнули, что достижение этой концепции имеет решающее значение для Военно-воздушных сил. Это демонстрирует важнейший потенциал, когда военные могут стратегически использовать данный вид, способствуя увеличению числа учений и одновременно поддерживая готовность к немедленному выполнению миссии.

Коммерческая дозаправка в воздухе при перемещениях, связанных с учениями, в частности при подготовке подразделений к переходу из пункта А в пункт В, позволяет флоту танкеров оставаться готовым к оперативному реагированию на непредвиденные непредвиденные обстоятельства. Такой подход представляет собой дополнительный механизм повышения общей боеготовности бойцов.

Недавняя дозаправка в полете представляет собой значительный прогресс в продолжающихся усилиях ВВС США по укреплению своих возможностей, особенно в расширении использования коммерческих танкеров. Служба в течение длительного периода активно рассматривала возможность интеграции частных воздушных танкеров в свои операции, стремясь снизить нагрузку на свой танкерный флот и выделить ресурсы для выполнения важнейших боевых задач и высокоприоритетных задач.

В качестве примечательного события, произошедшего ранее в 2023 году, коммерческий танкер успешно заправил E-3 Sentry и RC-135 Rivet Joint во время учений командования воздушным боем.

Недавняя дозаправка в ходе учений Commando Sling осуществлялась самолетом KDC-10, что подтверждено службой, с фотографическими доказательствами, демонстрирующими заправщик с маркировкой Omega Air Refueling.

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Компания Omega Air Refueling, основанная в 2004 году и базирующаяся в Вирджинии, с 2007 года является основным подрядчиком коммерческих услуг по дозаправке ВМС США. Компания также расширяет свою поддержку на международном уровне, помогая военно-воздушным силам ключевых союзников США, включая Австралию и страны НАТО. Компания располагает относительно небольшим парком, состоящим из трех самолетов KDC-10. Первый танкер, обозначенный серийным номером N974VV, вошел в состав флота Omega в 2006 году. Продолжая свои усилия, в июле 2023 года компания Omega Air Refueling добилась еще одной вехи, став первым подрядчиком, осуществившим дозаправку любого самолета ВВС.