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devchidable
Первый трейлер игры Grand Theft Auto VI выйдет в декабре 2023 года
Первый официальный трейлер предстоящей игры Grand Theft Auto VI выйдет в начале декабря 2023 года.

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Студия Rockstar Games официально объявила, что следующая глава франшизы Grand Theft Auto (GTA) будет иметь трейлер в следующем месяце. По словам инсайдеров, в новой части игры будет первая женщина в главной роли всей серии GTA, сюжет игры будет посвещен американским грабителям Бонни Паркер и Клайду Бэрроу. Игровой геймлей шестой части будет заключаться в торговле наркотиками и ограблению банков. Самое вероятное название для следующей части Grand Theft Auto VI, но официальных заявлений на данный момент не было.

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После сообщений о Grand Theft Auto VI на этой неделе, студия Rockstar Games выложила на платформе X (бывший Twitter) 11 ноября 2023 года пост. В материале говорилось о том, что трейлер «next Grand Theft Auto» выйдет в начале декабря 2023 года.

Поклонники GTA долго ждали этого события. Игра Grand Theft Auto V был выпущен в 2013 году, и с тех пор геймеры перешли на следующее поколение оборудования, включая PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Онлайн режим в Grand Theft Auto V стал полезным дополнением для игрового процесса всего комьюнити в мире.

Уже некоторое время назад стало известно, что в разработке находится новая игра GTA. Американская видеоигровая Rockstar Games впервые подтвердила, что работает над следующей частью в феврале 2022 года, после этого события в сети появилось огромное количество инсайдерских данных отснятого материала для игры. В 2023 году студия-разработчик в конечном итоге подтвердила, что Rockstar Games активно работает над следующей частью игры.

В 2023 году Grand Theft Auto V исполнилось 10 лет, и с момента его первоначального выпуска на PlayStation 3 и Xbox 360 было продано более 185 млн копий.

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#игры #rockstar games #трейлер #grand theft auto vi #дата выхода
Источник: meduza.io
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