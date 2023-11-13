Boeing объявляет о прибытии «лучшего в мире истребителя» — F-15QA в Дубай

10 ноября 2023 года американский аэрокосмический производитель Boeing объявил, что его усовершенствованный истребитель F-15QA Ababil, эксплуатируемый военно-воздушными силами Эмиратов Катара, успешно приземлился в Дубае для своего первого участия в Дубайском авиасалоне.

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Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай. Авиашоу в Дубае, которое стартует 13 ноября 2023 года, примет множество авиационных и оборонных компаний, что делает его одним из самых ожидаемых авиационных фестивалей во всем мире. Американский авиастроитель сосредоточен на демонстрации передовых возможностей своего истребителя F-15. Реактивный истребитель F-15QA, впервые дебютирующий на авиасалоне, эксплуатируется военно-воздушными силами эмиратов Катара.

Планируется, что в воздушной демонстрации примет участие F-15QA, производный от F-15E, двухместный многоцелевой вариант основного истребителя F-15 для обеспечения превосходства в воздухе. В 2017 году Катар заказал у США 36 истребителей F-15QA на сумму $6 млрд, что стало важной частью амбициозной стратегии страны по расширению и модернизации своих военно-воздушных сил.

По данным компании Boeing, программа F-15QA включила технологии следующего поколения в усовершенствованный F-15, включая беспроводное управление полетом, полностью стеклянную цифровую кабину пилота и современные датчики, радар и средства радиоэлектронной борьбы. Используя цифровую инженерию и передовое производство, эти самолеты знаменуют собой революционный шаг вперед для F-15. F-15QA был разработан для усиления превосходства военно-воздушных сил Катара, обеспечивая непревзойденную скорость, дальность полета и полезную нагрузку по сравнению с любым другим истребителем в мире. Этот F-15 оснащен дополнительными опорными пунктами вооружения, позволяющими ему нести до 16 ракет класса воздух-воздух, хотя и со значительным снижением дальности полета и скорости.

В дополнение к воздушной демонстрации истребителя F-15QA, на статической экспозиции будет представлена линейка других самолетов Boeing, включая F-15E, KC-46A Pegasus, P-8A Poseidon, AH-64 Apache и CH-47F Chinook. Boeing также представит тренажер T-7A Red Hawk Advanced Pilot Training System, предлагая посетителям ознакомиться с новаторской системой наземного обучения. Этот симулятор легко соединяется с реальными учебными самолетами, обеспечивая начинающим пилотам захватывающий опыт.

Истребитель F-15 американского производства недавно оказался в центре внимания, поскольку Израиль широко использует его для нанесения ударов по позициям ХАМАС в Газе. Эти истребители играют ключевую роль в усилиях ВВС Израиля по сдерживанию потенциальных региональных угроз.

Представленный в 1974 году, F-15 и его различные модификации накопили впечатляющий послужной список: сбито 104 самолета противника и ни одной потери. Военно-воздушные силы Израиля внесли основной вклад в этот успех, подчеркнув эффективность F-15 в воздушных боях.

F-15 в первую очередь возник в ответ на недостатки американских истребителей во время войны во Вьетнаме, где большие, мощные самолеты боролись с более мелкими и маневренными противниками. Истребитель решил эту проблему, отдав приоритет превосходству в воздухе и внедрив специальную концепцию истребителя превосходства в воздухе.





Первоначальная концепция дизайна F-15 Eagle, в частности, характеризовалась фразой без оглядки на землю, подчеркивающей его исключительную направленность как истребителя превосходства в воздухе без присущих ему возможностей для атаки наземных целей. Однако выдающийся успех планера F-15 привел к разработке варианта F-15 E, способного к наземной атаке, обычно называемого Strike Eagle. F-15E Strike Eagle - это универсальный многоцелевой ударный истребитель, созданный для выполнения задач глубокого проникновения, сохраняя при этом способность защищаться в условиях боя воздух-воздух. Он стал основным тактическим истребителем-бомбардировщиком ВВС США после вывода из эксплуатации F-111 с конформными топливными баками, усовершенствованным радаром и возможностями наведения на цель. Более того, Strike Eagle - это легко адаптируемый планер, первоначально разработанный в 1980-х годах, демонстрирующий дальновидную практичность, которая соответствует акценту на универсальность после окончания холодной войны. Его многофункциональным возможностям способствует офицер по боевым системам на заднем сиденье, который контролирует авионику класса воздух-земля и позволяет пилоту сосредоточиться на полете.

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Тактическая система радиоэлектронной борьбы самолета объединяет передовые технологии противодействия, усиливая его оборонительные возможности в современных сценариях ведения войны. Выбор компании Boeing для демонстрации F-15QA подчеркивает уверенность компании в этом самолете. Этот шаг свидетельствует о том, что Boeing рассчитывает получить дополнительные заказы на эту постоянно развивающуюся платформу, которая продемонстрировала свою эффективность даже в эпоху доминирования истребителей пятого поколения.