Куртка поп-звезды Майкла Джексона была продан 10 ноября 2023 года на аукционе в Лондоне.

Культовая кожаная куртка, которую носил Майкл Джексон в 1980-х годах, была куплена за 28 млн руб.

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Ожидалось, что черно-белая одежда, которую покойный певец носил в рекламе Pepsi, будет продана на аукционе за сумму от 20 до 40 млн руб. Джексон носил этот пиджак в 1984 году, в первом из серии рекламных роликов, которые суперзвезда сняла для компании по производству безалкогольных напитков. Эти рекламные ролики в основном запомнились из-за инцидента, в результате которого во время одной из съемок у Джексона загорелись волосы, в результате чего он получил серьезные ожоги. В то время на нем была другая куртка.

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Этот предмет был среди более чем 200 музыкальных сувениров, проданных 10 ноября 2023 года в Лондоне, включая пиджак Джорджа Майкла и шиньон Эми Уайнхаус. Произведения, связанные с Дэвидом Боуи, Oasis и The Beatles, также ушли с молотка.