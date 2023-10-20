Правительство РФ утвердило постановление о дополнительном подтверждении входа на портал «Госуслугах».

Для доступа в личный кабинет в «Госуслуги», пишет издание РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства, необходимо использовать двухфакторную аутентификацию. Поскольку с 20 октября 2023 года двухфакторная аутентификация теперь является обязательной. Раньше это было необходимо только новым пользователям портала для аутентификации своей личности, как если бы они использовали существующие учетные данные пользователя сайта.

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Для работы с «Госуслугами» потребуется ввести одноразовый код из СМС. Биометрический вход также является вариантом входа в систему. Двухфакторная аутентификация была введена в сервисе в марте 2023 года, но последующая активация ее была оставлена на усмотрение пользователя.

Согласно объявлению Минцифры РФ, по состоянию на август 2023 года на услугу подписались около 22 млн пользователей. По информации ведомства, дополнительную защиту ежедневно предоставляется примерно 400 тыс. пользователей.

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В августе 2023 года Минцифры РФ сделало двухфакторную аутентификацию обязательным, также сообщалось о том, что технология будет реализована к 1 октября 2023 года. В ведомстве полагают, что внедрение двухфакторной аутентификации повысит безопасность учетных записей граждан.