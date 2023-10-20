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devchidable
Business Insider составил топ-100 самых влиятельных людей в области искусственного интеллекта
Business Insider составил топ-100 самых влиятельных людей в области искусственного интеллекта.

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Финансовое издание Business Insider определил топ-100 самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта. Из 85 человек, родившихся или постоянно проживающих в США. 43 являются стартапами, а четыре — венчурные инвесторы.

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Включены люди, которые переформулировали бизнес-модели с использованием искусственного интеллекта, смягчили негативные последствия или модифицировали использование данной технологии, чтобы минимизировать его негативные последствия.

85 человек в списке — это люди, родившиеся в США или постоянно проживающие в США. Кроме того, есть семь студентов из Канады и два человека из Великобритании. 43 участника списка представляли стартапы. Шесть из них используются в биотехнологиях, а остальные семь — в генеративном искусственном интеллекте.

По данным Business Insider, список «100 лучших людей в сфере ИИ» состоит из 25 представителей корпораций, и они расположены в алфавитном порядке. Четверо это — венчурные капиталисты, а из 14 это - ученые или исследователи. Полный список самых влиятельных людей в ИИ можно посмотреть по ссылке.

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#технологии #искусственный интеллект #информационные технологии #мир #рейтинги #business insider
Источник: businessinsider.com
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