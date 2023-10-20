В Минпромторге РФ представили список автомобилей шести локализованных в РФ марок, которые в приоритетном порядке рекомендовано закупать для чиновников в качестве служебных машин.

Минпромторг РФ рекомендовал чиновникам покупать Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич» и Haval. В официальный список включены российские и китайские модели, в список включены российские и китайские автомобили для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях.

реклама

Были номинированы шесть различных марок легковых автомобилей. В список, представленный маркой Lada, входят такие модели, как Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, модели Niva Legend. Бренд УАЗ был представлен моделями «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и СГР. В списке представлены автомобили класса люкс вошла компания Aurus с моделями Senat и Komendant.

У китайского производителя Haval выбрал модели Jolion, Dargo, F7/F7x и H9, а также гибрид F9. Российские бренды «Москвич» и Evolute, которые наладили выпуск автомобилей в сотрудничестве с китайскими компаниями, представлены моделями 3, 3е и 6, I-Pro, I-Joy и I-Sky соответственно. Перечень планируется обновлять после октября 2023 года по мере выхода на рынок новых моделей или созданием ряда других брендов.

Главное условие от Минпромторг РФ, чтобы модели производились в России, а высоко локализованные модели имеют приоритет. Транспортные средства со значениями локализации ниже порогового значения 3,2 тыс. баллов в 2023 году, можно приобрести только при наличии специального разрешения у российских ведомств.

В первой половине 2022 года российскому автопрому предстоял непростой период испытаний. Импорт некоторых автомобильных компонентов был напрямую ограничен санкциями, введенными Западом из-за начала специальной военной операции России на Украине. В то время как другие автомобильные компоненты были запрещены в России из-за нарушения цепочки поставок при логистики. Иностранным автомобильным компаниям, в том числе европейским и японским, было запрещено размещать свои автомобили в российской экономике, что затрудняло инвестиции в российскую экономику. В действительности автосборочные заводы, многие из которых возникли в России в последние десятилетия, все еще были заняты остатками импортных машинокомплектов, но к середине 2022 года почти все они были распроданы.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В Минпромторге РФ заявили, что данное решение даст импульс отечественному автопрому за счет увеличения объемов и модернизации производства, улучшения модельного ряда и развития отечественной производственной базы в России.