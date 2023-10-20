Российский маркетплейс Wildberries начал продажу товаров испанского бренда Zara.

Wildberries запустил онлайн-продажи бренда Maag, который начал работать в России вместо Zara. На сайте представлена коллекция осенне-зимней одежды и аксессуаров, ознакомиться с которой можно на маркетплейсе.

реклама

Женская коллекция Maag, в которую входят пальто, тренчи, утепленные жилеты, деловые костюмы и платья, кардиганы и блузки, юбки, джинсы и многое другое – более 400 позиций – стартовала в онлайн-продажах в октябре 2023 года. Продукция реализуется в среднем ценовом сегменте. Интернет-магазин Wildberries стал первым маркетплейсом, запустившим онлайн-продажи этого бренда в России.

Пользователи торговой площадки на 20 октября 2023 года смогут просматривать более 500 предметов как из мужских, так и из детских коллекций, поскольку в ближайшие недели появится больше товаров.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С начала декабря 2023 года в Wildberries станут доступны и другие бренды RMixed (владеет Maag): Dub, Ecru и Vilet.