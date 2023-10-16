Ferrari разрешила клиентам из США расплачиваться в криптовалюте при покупке автомобилей.

Теперь Ferrari предоставила клиентам из США возможность расплачиваться за покупку автомобилей криптовалютой биткойном, Ethereum и USDT, а не наличными.

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Директор по маркетингу и коммерческий директор Ferrari Энрико Гальера рассказал о том, что сервис BitPay будет использоваться компанией для приема платежей. Топ-менеджер говорит, что цены те же и без каких-либо доплат процентов покупателям за криптовалюту. Галлиера объяснил, что Ferrari приняла решение отреагировать на запрос рынка, учитывая, что значительное количество ее клиентов участвуют в инвестициях в криптовалюту, тем самым реагируя на потребность. По словам Гальера, горнодобывающие компании сокращают выбросы углекислого газа в результате своей деятельности за счет использования нового программного обеспечения и более широкого использования возобновляемых источников, как это делают шахтеры.

Компания намерена начать продавать автомобили в Европе за криптовалюту в первом квартале 2024 года, после чего расширит свою программу, чтобы охватить все страны с цифровыми валютами. Список принимаемых криптовалют может отличаться в зависимости от страны.

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Экологические проблемы, связанные с высоким потреблением энергии при майнинге, являются одной из основных причин, по которой многие компании избегают использования криптовалют. Согласно недавнему заявлению, Ferrari считает, что прием платежей в цифровых активах поможет компании сократить выбросы углекислого газа. Одной из причин, по которой некоторые компании предпочитают не использовать их, связаны с потенциальным негативным воздействием энергии майнинга. Биткойн больше не принимается в качестве оплаты за автомобили Tesla на платформе из-за экологических проблем, что побудило компанию перейти на платежи на основе криптовалют в 2021 году.