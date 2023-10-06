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devchidable
В России запустят серийное производство новой снайперской винтовки
Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина прошли успешно. После документального оформления итогов тестирования будет решаться вопрос о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение.

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Концерн «Калашников» сообщил, что после прохождения всех необходимых испытаний было принято решение о серийном производстве снайперской винтовки Чукавина. 

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Cнайперская винтовки Чукавина (СВЧ) успешно прошла тестирование в боевых действиях, в том числе и на специальной военной операции на Украине. Со слов разработчиков, на 6 октября 2023 года все оценки завершены и СВЧ показала себя многообещающе. 

До конца ноября 2023 года Министерству обороны предстоит определить результаты государственных испытаний. В случае положительного решения новая винтовка займет место в войсках вместо снайперской винтовки Драгунова (СВД) и ее модернизированных вариаций.

Концерн «Калашников» впервые представил новую винтовку СВЧ на военно-техническом форуме «Армия-2017». Согласно заявлению руководства «Калашникова» в ноябре 2019 года, ожидается, что запуск серии состоится в 2021 году. Эти планы, по всей видимости, будут реализованы, но немного позже, чем предполагалось.

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Боевую технику для военнослужащих разрабатывают Минобороны РФ и ряд промышленных предприятий, которые задействованы в широком спектре отраслей. В России ведется разработка новых продуктов, охватывающих различные функции. Различное стрелковое оружие разных классов подавало признаки жизни в качестве перспективных образцов.

#россия #сво #оружие #российская федерация #минобороны рф #снайперская винтовка #снайперская винтовка драгунова #снайперская винтовка чукавина #специльная военная операция
Источник: lenta.ru
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