Всего несколько дней назад сингапурское издание Trasc сообщило о скором запуске Horizon Forbidden West Complete Edition для PlayStation 5.

Всего несколько дней назад сингапурское издание Trasc сообщило о скором запуске Horizon Forbidden West Complete Edition для PlayStation 5. Однако эта новость не вызвала особого удивления, учитывая, что можно было с уверенностью предположить, что Sony объединит прошлогодний Horizon Forbidden West с DLC Burning Shores, выпущенным несколько месяцев назад, точно так же, как они сделали для Horizon Zero Dawn и его дополнения The Frozen Wilds.

реклама

Гораздо интереснее сегодняшняя новость, сообщенная известным разоблачителем Билбил-куном, который узнал, что Horizon Forbidden West Complete Edition также может быть выпущена на ПК в то же время. Согласно информации, собранной Биллом Биллингом, игра будет запущена в Steam и Epic Games Store в течение месяца.

Это будет первый случай, когда игра, созданная внутренними студиями Sony, будет выпущена одновременно или очень близко к этому на консоли и ПК. Конечно, Horizon Forbidden West Complete Edition не станет совершенно новой игрой, поскольку пользователи PlayStation имеют базовое название с февраля 2022 года, но даже если считать с этого момента, она станет самым быстрым выпуском игры Sony от первого лица на ПК на сегодняшний день.





Конечно, к этой информации следует относиться как к слухам, но Билбил-кун почти всегда был точен в выявлении утечек. У автора утечки пока не было доступа к информации о ценах на Horizon Forbidden West Complete Edition, но можно с уверенностью представить цену в $70 на консоли и, возможно, на $10 дешевле на ПК. Тем не менее, это должен быть солидный пакет с точки зрения доступного контента, поскольку базовая игра может занимать более 60 часов между основными квестами и дополнительным контентом, в то время как дополнение Burning Shores добавляет дополнительные 12 часов.

Horizon Forbidden West - достойное продолжение Zero Dawn во всех отношениях, доказывающее, что Guerrilla не является чем-то необычным, когда речь заходит о жанре action RPG. В этом огромном и прекрасном мире есть невероятное количество занятий, и большинство из них действительно увлекательные, благодаря улучшениям в бою и прохождении. В игре также есть еще одна замечательная сюжетная линия, которая заставит фанатов заговорить о неизбежном продолжении.