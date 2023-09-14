Компания AMD уже заявила, что действительно новых моделей видеокарт в линейке RX 7000 больше не будет, но вполне могут быть модификации имеющихся.

Партнеры AMD, похоже, готовят новую видеокарту Radeon RX 7600 XT, которая может выпускаться в вариантах объемом 10 Гб и 12 Гб.

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Графический процессор AMD Radeon RX 7600 XT действительно набрал популярность в 2022 году, но информация о нем появилась только в сентябре 2023 года. Изначально предполагалось, что 7600 XT будет вариантом без XT с полноценным графическим процессором Navi 33 на борту.

Более того, в заявке указаны видеокарты AMD Radeon RX 7600 XT как с объемом памяти 12 Гб, так и с объемом памяти 10 ГБ, что означает, что компании еще предстоит доработать спецификации или, возможно, просто предложить два варианта. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - единственный графический процессор, который поставляется с конфигурацией видеопамяти объемом 8 Гб и 16 Гб, но использует тот же интерфейс шины. При использовании моделей емкостью 10 Гб и 12 Гб пользователям потребуется другой интерфейс шины для обеих моделей. Кроме того, чтобы увеличить объем до 10 Гб, пользователям пришлось бы значительно сократить интерфейс шины, если бы использовался графический процессор Navi 33. Это 96-разрядная шина для модели объемом 12 Гб и 80-разрядная для модели объемом 10 Гб, что даже ниже, чем 128-разрядная шина, используемая в графическом процессоре RX 7600 без XT.

Более логичным решением было бы использовать урезанный графический процессор Navi 32 и немного большее количество ядер, чем у Navi 33 XT, но пока это всего лишь предположение. Помимо Radeon RX 7600 XT, в заявке EEC также есть довольно интересные упоминания, причем самым интригующим из них является Radeon RX 6750 GRE, который, по слухам, скоро будет выпущен.

В списке EEC представлены в общей сложности четыре различные модели, запланированные для AMD Radeon RX 7600 XT от PowerColor, начиная от Hellhound и заканчивая вариантами Fighter компании. AMD действительно заявила, что ее линейка графических процессоров RDNA 3 ASIC теперь завершена и что пользователи могут увидеть несколько вариаций RDNA 3 SKU в Radeon RX 7000 и возможное обновление в будущем.