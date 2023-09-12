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Оркнейские острова проведут испытания двух электрических паромов в течение трех лет
Поступило финансирование из фонда правительства Великобритании по судам и инфраструктуре с нулевым уровнем выбросов, целью которого является активизация усилий страны по декарбонизации.

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Два электрических парома пройдут испытания на Оркнейских островах благодаря увеличению финансирования на $18 млн.

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Суда, в которых используется технология подводных крыльев для подъема корпуса из воды и навигации над волнами, поставляются компанией Artemis Technologies для трехлетнего пилотного проекта.

Меньший паром длиной 12 м будет круглогодично курсировать вокруг внутренних северных островов, а более крупный корабль длиной 24 м будет перевозить пассажиров и легкие грузы вокруг Эдея, Стронсея, Сандея и Вестрея. Ожидается, что судно 12 м прибудет в марте 2024 года, а более крупная лодка должна быть доставлена в 2025 году.

Полностью электрические суда останутся в собственности Orkney Ferries после завершения судебного разбирательства. Зарядная инфраструктура также будет установлена в рамках проекта Electric Orkney, который является партнерством Совета Оркнейских островов, Artemis Technologies и EMEC.

«Хотя это потрясающая новость, это последнее событие не следует путать с нашим стремлением обеспечить финансирование замены паромов! Эта работа посвящена поиску того, как мы можем в будущем улучшить наш флот – это ключевой вопрос обсуждения с правительством Шотландии. Поставка двух судов является первым этапом в этом процессе, позволяющим нам увидеть, как могут работать электрические суда, с целью потенциального масштабирования в будущем, когда будут приняты дополнительные пакеты финансирования», - сказал лидер Совета Оркнейских островов Джеймс Стокан.

Финансирование в несколько миллионов поступило из фонда правительства Великобритании по судам и инфраструктуре с нулевым уровнем выбросов (ZEVI), целью которого является активизация усилий страны по декарбонизации.


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#технологии #artemis technologies #шотландия #морские суда #оркнейские острова #электрические паромы
Источник: uk.news.yahoo.com
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