В рамках первого в своем роде эксперимента, марсоход НАСА марсоход Perseverance произвел на Марсе достаточное количество кислорода, способное обеспечить жизнь астронавта в течение трех часов.

Американскому управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства удалось получить кислород на Марсе благодаря накоплению углекислого газа на планете.

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Прибор Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), установленный на борту марсохода Perseverance, извлекал углекислый газ из марсианской атмосферы и превращал его в кислород. После 16 успешных запусков эксперимент завершен.

С тех пор как Perseverance высадился на Марс в 2021 году, MOXIE произвел в общей сложности 122 гр кислорода, что эквивалентно количеству, которое маленькая собака вдыхает за 10 часов. В своем наиболее эффективном состоянии MOXIE способен производить 12 гр кислорода в час.

Во время своей 16-й операции 7 августа 2023 года прибор произвел 9,8 гр кислорода. MOXIE успешно выполнил все свои технические требования и эксплуатировался в различных условиях в течение всего марсианского года, что позволило разработчикам приборов многое узнать об этой технологии.

«Впечатляющие результаты MOXIE демонстрируют, что извлечение кислорода из марсианской атмосферы возможно! Кислорода, который может помочь обеспечить будущих астронавтов воздухом для дыхания или ракетным топливом. Разработка технологий, которые позволяют нам использовать ресурсы Луны и Марса, имеет решающее значение для установления долгосрочного присутствия на Луне, создания сильной лунной экономики и предоставления нам возможности поддерживать ранние кампании по исследованию Марса человеком», - сказал заместитель администратора НАСА Пэм Мелрой.

MOXIE производит молекулярный кислород с помощью электрохимического процесса, который отделяет один атом кислорода от каждой молекулы углекислого газа, выкачиваемой из разреженной атмосферы Марса. Когда эти газы проходят через систему, они затем анализируются для проверки чистоты и количества образующегося кислорода.

Вместо того чтобы доставлять на Марс огромное количество кислорода, будущие астронавты могли бы жить на суше, используя для выживания материалы, которые они находят на поверхности планеты. Эта концепция, получившая название использование ресурсов на месте или ISRU, превратилась в область исследований.