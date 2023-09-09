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Появился дебютный трейлер EA Sports UFC 5 с датой выхода
Electronic Arts представила дебютный трейлер UFC 5, также стала известна дата выхода симулятора.

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Electronic Arts объявила, что EA Sports UFC 5 выйдет 27 октября 2023 для PS5 и Xbox Series X/S. Electronic Arts также упомянула, что игра впервые была разработана на движке Frostbite и имеет совершенно новую систему Real Impact, в результате чего создается неповторимый опыт MMA с аутентичным геймплеем и графикой, максимально приближенной к современным консолям.

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Благодаря передовой технологии Frostbite игроки будут получать травмы при нападении, а урон повлияет на защиту, выносливость и так далее. Новая подача, основанная на переходах, также обеспечивает более плавный захват, а для воспроизведения этих стильных завершений предусмотрен кинематографический повтор KO.

«UFC 5 — это самый реалистичный опыт ММА, которым фанаты могут насладиться за пределами октагона. Игра невероятна и действительно является опытом UFC следующего поколения. Игра UFC 5 предлагает очень реалистичный боевой опыт, использующий мощь и технологию Frostbite», - заявил президент UFC Дэйн Уайт.

Для игроков, которые хотят попробовать себя в роли профессионального спортсмена ММА, уже на 9 сентября 2023 года доступны предварительные заказы: стандартное издание стоит $69,99, а подарочное издание продается за $99,99.


Стандартное издание включает в себя базовую игру, пять онлайн-бонусов XP для режима карьеры, Мухаммеда Али в качестве игрового бойца и двух альтер-эго в дополнение к 30-летнему юбилейному набору Vanity bundle. В то время как в подарочном издании есть все это, а также комплект Брюса Ли, комплект Origin, два дополнительных альтер-эго, трехдневный ранний доступ и Майк Тайсон и Федор Емельяненко в качестве игровых персонажей. EA также предлагает трехдневную пробную версию раннего доступа, доступную в EA Play.

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#electronic arts #игры #ea sports #игровые новости #ufc 5
Источник: games.mail.ru
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