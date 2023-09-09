Некоторые клиенты обеспокоены риском появления обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности, если они будут использовать результаты, полученные с помощью генеративного ИИ.

Microsoft объявила 7 сентября 2023 года о том, что готова взять на себя юридическую ответственность за любое нарушение авторских прав в отношении материалов, созданных с использованием её ИИ-решений. Компания готова оплатить любые судебные издержки для коммерческих клиентов, которым предъявят иски за использование инструментов или любых результатов, созданных с помощью ИИ.

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Microsoft будет нести ответственность за потенциальные юридические риски, возникающие в связи с претензиями, поданными третьими лицами, до тех пор, пока корпоративные клиенты используют средства защиты контента и фильтры, встроенные в их продукты, говорится в сообщении Microsoft. Компания предлагает функциональность, направленную на снижение вероятности создания искусственным интеллектом контента, нарушающего авторские права.

С быстрым распространением генеративного искусственного интеллекта (компьютерных программ, способных генерировать текст, изображения, звук и другие данные) пользователи выразили обеспокоенность по поводу способности этой технологии генерировать контент без ссылки на автора оригинала.

Microsoft развивает развитие GenAI, опираясь на свои инвестиции в OpenAI, создателя ChatGPT, и интегрировала технологию в ряд своих продуктов, включая облачные сервисы, поисковые системы и ПО для повышения производительности предприятия.

Обязательство этой компании по защите авторских прав Copilot расширяет сферу действия существующих гарантий интеллектуальной собственности Microsoft в отношении претензий по авторским правам, связанных с использованием их помощников на базе ИИ под названием Copilot и Bing Chat Enterprise.