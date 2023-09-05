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Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT уверенно обогнали GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti в производительности
За день до запуска новых видеокарт AMD появились их более подробные тесты. Игровая производительность RX 7700 XT и RX 7800 XT оказывается достаточно хорошей, они опережают конкурентов от Nvidia.

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AMD показала две новые графические системы — Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT. Они должны поступить в продажу 6 сентября 2023 года. Такие устройства среднего класса отсутствовали в линейке AMD, между самым дешевым RX 7600 и топовым RX 7900 XTX. Хотя они еще не дошли до покупателей, на одном из сайтов опубликовано несколько тестов этих видеокарт в играх.

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В ходе презентации компания AMD привела несколько результатов тестирования новых видеокарт в играх. Однако это лишь «сухие» данные, представленные в маркетинговой форме. Тесты HD Tecnologia раскрывают немного больше информации об их реальной производительности. Можно сразу признать, что RX 7700 XT — достойный конкурент RTX 4060 Ti 16 ГБ, а RX 7800 XT эффективно борется с RTX 4070. 

Фактически, в большинстве игр можно увидеть преимущество карт AMD перед аналогами Nvidia. Разница порой доходит до 30% в количестве кадров в секунду. К сожалению, эта очень хорошая картина новых графических процессоров AMD немного испорчена включением трассировки лучей.

В игре Cyberpunk 2077 на максимальных настройках графики с включенной трассировкой лучей играть практически невозможно. Это не значит, что в упомянутой продукции можно развлекаться на картах Nvidia, с 14 fps играть довольно тяжело. А вот на новых чипах AMD ещё кошмарнее - 5 fps это уже слайдшоу с праздников. Однако в некоторых играх нет разницы в производительности при включенном и выключенном RT. Так обстоит дело, например, с Forza Horizon 5, но здесь необходимо добавить, что эффекты трассировки лучей видны только в режиме демонстрационного зала. 

Одно можно сказать наверняка: трассировка лучей не является сильной стороной RX 7700 XT и RX 7800 XT. Пожалуйста, имейте это в виду при покупке одной из этих карт. По данным издания VideoCardz, первый чип оказывается быстрее своего конкурента Nvidia в среднем на 8,5%. А вот когда дело доходит до трассировки лучей, он теряет в fps в среднем 5,4%, а с отключением RT он получает 15,9%.

С другой стороны, RX 7800 XT в режиме трассировки лучей теряет в среднем 11,6%, а с выключенным RT набирает 6,9% fps. Средний результат — на 0,5% больше кадров, чем у RTX 4070. Напоследок стоит посмотреть на результаты синтетических тестов:

В обоих случаях RX 7700 XT и RX 7800 XT показывают преимущество над RTX 4060 Ti и RTX 4070. За одним исключением — в тесте Port Royal, включающем трассировку лучей, RX 7800 XT оказывается слабее, чем РТХ 4070. Для геймеров, которым нравится режим RT, чипы AMD могут оказаться не лучшим выбором, что также можно увидеть в тестах.

Просматривая эти тесты, сложно не составить хорошего мнения о новых графических системах AMD. Они предлагают больше, чем Nvidia, но стоят дешевле . Стоит дождаться первых отзывов и тестов пользователей карты, и они начнут появляться уже 6 сентября 2023 года.

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#amd #видеокарта #radeon rx 7800 xt #radeon rx 7700 xt #графический адаптер #тесты на производительность
Источник: 3dnews.ru
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