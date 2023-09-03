Как стало известно, Евгений Пригожин был владельцем одного из самых крупных кошельков с биткоинами в России.

Согласно комментариям сетевых аналитиков и аналитиков BeInCrypto, предположительно погибший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин может быть связан с пятым по величине в мире биткойн-кошельком. В этом кошельке должно храниться около 100 тыс. биткоинов на сумму около $2,6 млрд по текущим спотовым ценам и около $7 млрд, если цена BTC вернется к рекорду 2021 года. В Москве предшествовал резкий рост покупок стейблкоинов среди россиян. А Российская Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала группу ЧВК «Вагнер» террористической организацией в июле 2023 года.

Кажется «интуитивным», что Пригожин, будучи командиром и бизнесменом, стоящим за операциями одной из крупнейших в мире «частных» наемнических группировок, использовал криптовалюты.

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Вагнеровцы неоднократно размещались в странах, где биткойну доверяют как средству обмена, в том числе в Африке. Кроме того, торговля криптовалютами может снизить налоговые затраты всей группы. И перемещать практически неограниченные суммы денег довольно быстро, без посредников, регуляторов и следов в банках. В кошельке Пригожина должно было храниться около $2,6 млрд. Использовал ли покойный Пригожин криптовалюты в «подпольном» бизнесе?

По оценкам аналитиков, около 70% этого кошелька находится на холодных кошельках. Остальное, вероятно, хранится между различными криптовалютными биржами. Третий по величине биткойн-кошелек содержит 118 300 BTC, а пятый — 94 643 BTC. Таким образом, округленные 100 тыс. BTC Пригожина оставят его сразу за пределами подиума. В то же время некоторые улики указывают на его потенциальный интерес к цифровым активам. Финансовая деятельность Вагнера практически полностью окутана тайной, свойственной нерегулируемым организациям с потенциально криминальными связями.

Платежи на черном рынке и прием вкладов от коррумпированных политиков кажутся идеальным фоном для интереса как минимум к биткойнам, а лучше к «частным криптовалютам». Группа «Вагнер» платила сотрудникам (наемникам) наличными, но неясно, как она рассчитывалась с доверителями. Серая зона, большие расстояния между заказчиками и самим Пригожиным, а также серьезные обвинения в адрес организации делают вероятным их причастность к криптовалютам.



