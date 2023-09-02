Amazon начала рассылать электронные письма с предупреждениями сотрудникам, которые слишком часто работают из дома.

Генеральный директор Amazon Джесси Энди, ясно дал понять, что все сотрудники должны начать работать из офиса. Согласно сообщению Insider, Энди предупредил удаленных работников, что, если они не начнут работать из офиса, «у них это не получится».

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Тех, кто не может или не желает подчиняться, попросили искать другие возможности трудоустройства. По сообщениям, Джесси сообщил о том, что уже слишком поздно соглашаться и брать на себя обязательства. Мы возвращаемся на рабочее место как минимум три дня в неделю, поэтому, если вы не можете не согласиться и взять на себя обязательства, Amazon, вероятно, не для вас. Сообщается, что Джесси ясно дал понять, что работникам разрешается уйти, если они не могут следовать деловой политике.

По данным CNBC, согласно бизнес-политике, удаленные сотрудники должны явиться в главный центр к первой половине 2024 года. Сиэтл, Арлингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско и другие города входят в число этих признанных центров. По словам представителя Amazon Роба Муньоза, льготы по переезду предоставляются всем сотрудникам, которых просят о переезде.